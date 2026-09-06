La Copa Davis vuelve al Prado

El Círculo de Tenis de Montevideo (CTM) presentó oficialmente la serie de Copa Davis que se disputará el 18 y 19 de setiembre, en el marco de los 111 años de la institución y después de más de dos décadas sin recibir una serie de esta competencia.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT), Martín Hughes, destacó el trabajo realizado para organizar el evento y la ilusión del equipo uruguayo, seguramente integrado por Ariel Behar, Francisco Llanes, Franco Roncadelli y Joaquín Aguilar. La celeste buscará dar un paso hacia el Grupo Mundial 1 ante un rival de mejor ranking, aunque Hughes remarcó que en la Davis también pesan la localía, la historia y, especialmente, el apoyo del público.

Fernando Rodríguez, presidente del CTM, señaló el “gran orgullo” de volver a recibir la competencia y destacó el trabajo conjunto con la AUT. La serie coincidirá con la Expo Prado, por lo que el club apunta a convertir al barrio en anfitrión de una verdadera fiesta del tenis. Según informó la organización, habrá entradas cruzadas entre ambos eventos.

Marcelo Filippini, vicepresidente de la AUT y exjugador de Copa Davis, recordó su experiencia en la cancha del Prado en 1988 y subrayó la importancia de contar con un estadio lleno. La propuesta irá más allá de los partidos, porque también habrá foodtrucks, música en vivo, activaciones de marcas y charlas.

Las entradas ya están a la venta en Abitab. Los partidos serán el viernes 18 a las 16.00 y el sábado 19 a las 15.00.