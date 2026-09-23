El fútbol femenino fue bronce y María Grippoli ganó plata en taekwondo; además, se dio una situación particular en ciclismo de pista donde las uruguayas festejaron una medalla de plata que finalmente no consiguieron.

Uruguay arrancó la jornada con la gran victoria de Valentín Soca en los 1.500 metros, sumando el duodécimo oro celeste en los Juegos Odesur. La delegación uruguaya llegó a 35 medallas, 13 de ellas doradas, y se ubica peleando el séptimo lugar del medallero en una definición muy reñida con Ecuador.

En atletismo también se dio la participación de Sebastián Daners en salto alto; el uruguayo se elevó por encima de los 2,08 metros y quedó sexto, a tres centímetros de los puestos de medalla.

A las 18.10 Millie Díaz competirá en la final de salto triple femenino, y a las 19.35 María Pía Fernández disputará la final de los 1.500 metros femenino.

Entre accidentes climáticos, medallas y puntajes corregidos

Las condiciones climáticas de viento afectaron varias competencias, una de ellas fue el remo coastal. La única en competir fue Tatiana Seijas, que perdió con la paraguaya Fiorela Rodríguez en cuartos de final.

El resto de la competencia, en principio, fue postergada. Pero como no hubo mejoras en las condiciones para realizar las pruebas durante todo el día, la organización decidió tomar los tiempos de clasificación como definitivos y así definir las medallas. Por tanto, Zoe Acosta y Romina Cetraro se quedaron con el oro en dobles femenino, mientras que Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron plata en dobles masculino.

En ciclismo de pista, Paola Silva y Luciana Wynants participaron en la prueba Madison, que es una carrera de relevos por parejas dentro. Una de las participantes compite de forma activa en la pista y la otra circula a un ritmo más lento por la parte superior mientras espera su turno. El relevo es por contacto, y el cambio se realiza cuando la ciclista activa impulsa a su compañera mediante un toque; en femenino se recorren 20 kilómetros. Las uruguayas parecían tener el segundo puesto que les garantizaba colgarse la medalla de plata. Pero, luego del festejo, se realizó una corrección en la clasificación final y la dupla celeste bajó al cuarto puesto.

En canotaje, también las condiciones hicieron que se suspendiera la mayoría de las carreras pactadas. En principio, solamente se disputarán las finales de los 1.000 metros. En kayak participará Matías Otero, mientras que en canoa competirá Yoel Becerra.

En surf, Martín Ottado perdió en el repechaje ante Noel de La Torre, de Chile. El uruguayo puntuó 10.43 y su rival 14.97. El surfista celeste quedó eliminado de los Odesur.

En salto ecuestre participaron en la primera ronda Martín Rodríguez, Juan Serra, Francisco Calvelo, Juan Manuel Luzardo y Diego Alonso. Todos compitieron de forma individual y sumarán para el colectivo donde Uruguay terminó quinto en el día, solamente por encima de Paraguay.

Bronce en fútbol femenino

Uruguay se quedó con la medalla de bronce en fútbol femenino, deporte en el que se juega con categoría sub 20 en los Odesur. El partido salió 1-1, pero la celeste fue muy superior y mereció ganar ampliamente. Erika Vidiella abrió la cuenta a los 23 minutos del primer tiempo, pero en el complemento lo igualó de penal la golera paraguaya Tamara Amarilla, que además fue figura tapando varias opciones de gol. En la definición desde el punto, Uruguay metió los cuatro tiros por intermedio de Lara Elhordoy, Agustina Gómez, Isabella Pérez y Julieta Mozejko. Manuela Techera atajó el último. La selección uruguaya se tomó revancha del partido en fase de grupos, donde las guaraníes habían ganado 1-0.

Hubo más deportes colectivos con actividad para Uruguay. El handball masculino, que debutó con derrota frente a Brasil, se recompuso con victoria 38-19 sobre Perú. Christian Rostagno fue el goleador con 8 tantos. Mañana van 14.30 ante Chile.

Además, el equipo masculino de waterpolo mantuvo la racha tras el triunfo martes frente a Chile y le ganó 16-8 a Perú. Anotó cuatro goles Ramiro García, tres Agustín Saint-Upery, dos Emiliano Scelza y Javier Otero y uno Felipe Oberti, Diego Domínguez, Cristian Carpio, Lucas Piretti y Juan Diego Salom; a las 18.00 van frente a Brasil.

El femenino, que no pudo ganar hasta el momento, cayó 23-2 ante Argentina, mañana chocará con Chile.

A la pelotita

Leonella Acosta perdió en semifinales de frontball, una modalidad de pelota vasca, ante Micaela Cortez. La argentina se impuso en dos sets 10-5 y 10-6. La uruguaya, que cumplió 39 años durante los Odesur y había llegado a esta jornada sin perder un set, jugará por el bronce el jueves a las 9.30 ante Zita Solas, de Chile, a quien ya le ganó en fase de grupos.

En pádel, las dos parejas uruguayas arrastraban un triunfo y una derrota, en la jornada de enfrentaban a Ecuador. Camila David y Camila Belassi cayeron contra Alejandra Álvarez y Marines Holguín 3-6, 6-4 y 6-3, quedaron afuera de semifinales. Mientras que Higor Ensslin y Juan Artia van con Estéfano Montoya y Frederick Armijos, necesitan un triunfo.

En pelota de goma trinquete, el equipo femenino, integrado por Sofía Vicente y Camila Navilliat, va por la clasificación a la final ante Perú. Si ganan, aseguran medalla y disputarán el juego decisivo, seguramente, ante Argentina. En masculino, Manuel Pelua y Santiago Varela también chocarán ante los peruanos; el triunfo es imprescindible para tener chance de sumar metales en la última jornada. Dependerá de los otros resultados si el jueves jugarán por el oro o el bronce.

En tenis, Francisco Llanes clasificó a cuartos de final al vencer a Juan Sebastián Gómez, de Colombia. El uruguayo ganó el primer set 6-1 y en el segundo estaba 5-1 arriba pero su rival se lo dio vuelta. De todas formas, por una dolencia física el colombiano se retiró en el tercer set.

Taekwondo de plata

En combates debutó Tomás Dotta ante el brasileño Giovani Felipin en categoría hasta 84 kilos, en karate, y perdió 4-2. Luego igualó 6-6 con el boliviano Gael Muñoz, cayó 4-1 con el venezolano Joaquín Sánchez y cerró su participación con derrota 8-4 ante paraguayo Iván Britos.

También hubo taekwondo con gran participación de María Grippoli, que, en cuartos de final, le ganó 2-0 a Priscila Rodríguez, de Argentina, y en semifinales a Julia Silva, de Brasil. En la final se encontró con una rival importante, la colombiana Andrea Ramírez, dos veces campeona panamericana de la disciplina y reciente ganadora en Las Vegas, donde superó en su camino a la campeona mundial mexicana Daniela Souza. Grippoli cayó 2-0 y se quedó con la medalla de plata.

En la categoría hasta 58 kilos masculino, Matías López venció 2-1 a Samero Doebe, de Surinam, pero luego perdió en cuartos de final con el argentino José Acuña. El uruguayo tenía chance de llegar a la medalla de bronce frente al panameño Ian Romero pero perdió 2-1. En la misma competencia, Aharon Méndez cayó ante el brasileño Paulo Melo.