Tarda pero llega: la pelota vuelve a rodar para las mujeres del interior

Con sedes confirmadas y la hoja de ruta clara, todo está dispuesto para que comience una nueva edición de la Copa Nacional de Selecciones Femenina de la OFI.

Los hombres hace más de 100 años que juegan al fútbol en Uruguay defendiendo a sus ciudades y departamentos. Las mujeres, durante un siglo entero, observaron esa mística desde el otro lado del alambrado hasta que las puertas de la cancha finalmente se abrieron de par en par, ya no para jugar por sus clubes, sino por las selecciones, vistiendo los colores del pueblo que tanto representan. En el ámbito de los clubes, la Organización del Fútbol del Interior (OFI) dio pasos paulatinos, pero en el terreno de las selecciones —donde se condensa la verdadera identidad de los pueblos y la pertenencia a una camiseta comunitaria— el espacio se hizo esperar. Hoy, esa conquista es un camino de no retorno y la pelota vuelve a rodar en los campos del interior.

La de este año es la tercera edición y se presentó y sorteó el calendario este miércoles para empezar a jugar en sedes fijas y todo apretado dentro de dos semanas. La primera fase de la competencia concentrará su actividad en la dinámica de sedes fijas, resolviendo la suerte de las agrupaciones regionales en tres jornadas consecutivas a disputarse el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de setiembre.

En la serie A, con sede en Paysandú, el certamen romperá los fuegos el viernes con el duelo entre Salto y Artigas, seguido por el cruce del anfitrión Paysandú que recibirá a Artigas Interior. La jornada del sábado continuará con el choque entre Artigas Capital y Paysandú, además del encuentro entre Salto y Artigas Interior. Para el cierre del domingo, la serie se definirá cuando Bella Unión enfrente a Artigas y el combinado sanducero se mida ante los salteños.

La serie B desplegará la ebullición del fútbol coloniense y sus zonas de influencia en la ciudad de Carmelo. El viernes debutarán Carmelo frente a Nueva Palmira y Colonia Capital ante Colonia Interior. El sábado Nueva Palmira se cruzará con Colonia Interior, mientras que Carmelo chocará ante Colonia Capital. El domingo culminará la actividad con los partidos de Colonia Capital frente a Nueva Palmira y el cierre entre Colonia Interior y Carmelo.

El centro del país tendrá su polo de atracción en la serie C con sede en Durazno, un triangular que pondrá en marcha su primera fecha el viernes cuando Flores se enfrente al local Durazno, quedando libre Florida. En la jornada del sábado, las floridenses harán su estreno ante las de Flores, mientras Durazno aguardará su turno. El domingo se sellará la clasificación con el partido en el que Durazno recibirá a Florida y el seleccionado de Flores quedará libre.

Por su parte, la serie D concentrará el fútbol en territorio maragato con Ecilda Paullier como sede. La jornada inaugural del viernes enfrentará a las locales de Ecilda Paullier frente a San José, descansando Casupá. El sábado entrará en acción la selección de Casupá ante Ecilda Paullier con San José de libre, y se cerrará la serie el domingo con el duelo entre San José y Casupá, jornada en la que el conjunto anfitrión no tendrá actividad.

En el este, la serie E disputará su fase en Minas con cuatro seleccionados. La primera jornada del viernes tendrá los cruces de Treinta y Tres frente a Maldonado y de Lavalleja ante Cerro Largo. El sábado las acciones continuarán con Maldonado ante Cerro Largo y el cruce entre Treinta y Tres y Lavalleja. El domingo se cerrará la serie con los partidos entre Lavalleja y Maldonado, y se completará la fecha con el choque entre Cerro Largo y Treinta y Tres.

Una vez concluidas las tres jornadas de la rueda clasificatoria, el certamen avanzará hacia su fase definitoria. Los equipos que logren los mejores puntajes en cada serie obtendrán el boleto para la segunda fase, donde la competencia cambiará de ritmo al ingresar a las instancias eliminatorias de ida y vuelta. De allí saldrán los clasificados a las llaves de cuartos de final y, posteriormente, a las semifinales. El título se resolverá en la serie final, donde las dos mejores selecciones del torneo disputarán a doble partido el trofeo de la Copa Nacional. En caso de paridad en puntos al término del segundo encuentro en las fases definitivas, el reglamento establece la definición mediante diferencia de goles y la ejecución de tiros desde el punto penal.

Todo está listo para un fin de semana de ruta, pueblo, tribuna y cancha, donde las futbolistas volverán a ser las encargadas de defender la bandera de su tierra.