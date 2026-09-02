El juego pareció suspenderse al final por la inconcebible agresión a algunos jugadores franjeados, pero la redes oficiales de la copa dieron el 2-0 como resultado final.

En el estadio Charrúa, Torque, con dos goles de Nahuel da Silva en el segundo tiempo, venció 2-0 a Danubio en un encuentro que terminó accidentado porque, en los últimos minutos, algunos aficionados de la tribuna franjeada invadieron el campo de juego e incluso golpearon a alguno de sus futbolistas.

En lo que tiene que ver con la disputa futbolística, el ciudadano lo resolvió de muy buena manera en el complemento, coincidentemente con el ingreso de Franco Pizzichillo, el único de los futbolistas que ha jugado esta temporada como fijo en la alineación titular, dado que Marcelo Méndez colocó para este encuentro a muchos juveniles y otros tantos que alternan, pero no son titulares en el plantel principal.

Hubo muchísima gente en el estadio, fundamentalmente siguiendo a Danubio, dado que, entre ambos contendientes, es el que tiene la masa genuina y amplia de hinchas de aquel equipo nacido en 1932, que ha sabido de todas las glorias del fútbol uruguayo. En tanto, Torque, que juega desde 2007, solo ha conseguido con el paso del tiempo –por afectos, buen juego y familiares de futbolistas que han vestido la camiseta o la visten– ir sumando hinchas en una cantidad que seguramente se incrementará con los años.

Los hinchas reales de Danubio, los genuinos, los que tienen sus afectos y emociones por la vida del club, no son los violentos o delincuentes que sellaron con enorme tristeza y violencia el final del juego. Tan lamentable como angustiante para Danubio y para el fútbol, y espantosa la negación de la televisación de lo que estaba pasando, que seguramente sigue las reglas impuestas por su contratante.

El andar de Maroñas ante un marco crítico

Danubio, tal vez empujado por el triunfo inicial de copa ante Atenas de San Carlos por 3-2, tal vez por el calor de su gente en las tribunas o tal vez por el engranaje de juego que consiguieron sus futbolistas, apareció como superior ante el joven y desarmado equipo de Torque. El elenco ciudadano salió al campo de juego con su tercer arquero y unos cuantos jóvenes acompañando a algunos de los habituales suplentes de Primera División.

La franja arrancó el primer cuarto de hora como dominador ante ese rival que se iba tratando de armar. Sin embargo, el equipo de Méndez empezó a congeniar debidamente en la segunda mitad de la primera parte y generó algunos ataques que pudieron haber terminado en las redes a través de la muy buena gestión del medio hacia adelante, con destaque para su joven delantero da Silva.

Torque, el único de los equipos uruguayos que está jugando tres competiciones a la vez –el campeonato uruguayo, esta copa y la Copa Sudamericana—, empezó jugando con Mathías Aguiar, Ezequiel Busquets, Nicolás Pérez, Benjamín García, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri, Lucas Duré, José Tarán, Juan Quintana, da Silva y Ramiro Lecchini.

Danubio, complicadísimo en el descenso y con sucesivos cambios de técnicos y renuncias, arrancó ahora con Leonel Rocco en el banco, con Kevin Martínez, Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Martín Jourdan, Facundo Balatti, Sebastián Rodríguez, Emiliano Figueroa, Joaquín Trasante, Leandro Sosa, Maicol Ferreira y John Kleber.

El pulso de la paridad en la cancha

Sin embargo, no hubo en el primer tiempo alguien que pudiera tomar diferencias. Tal vez, en juego, el de Torque se asimilaba más al de su oncena principal y repetida de todos los fines de semana; es decir, que hay un estilo propiciado por Méndez en la institución. Mientras tanto, en Danubio la diferencia la hacían algunos de sus protagonistas más experientes, que generaban a sus laderos y compañeros más jóvenes juego y espacios para tratar de desequilibrar en el área contraria.

Para el segundo tiempo, Leonel Rocco cambió sus delanteros y colocó en campo al Tanque Hugo Silveira y al argentino Bautista Tomatis, procurando reforzar esa faceta para doblegar a Torque, que quedó con sus jóvenes en cancha y, avanzado el tiempo, puso al polifuncional sanducero Pizzichillo, que volvía a tener minutos tras su lesión.

Fueron buenos ingresos en ambos lados porque Hugo Silveira no solo ocupó su posición de centrodelantero neto, sino que fue a la pelea por todos lados y hasta generó espacios y jugadas para sus compañeros, mientras que Pizzichillo dominó el juego y se asoció por banda derecha con el joven desequilibrante Facundo Martínez, generando las jugadas de peligro del equipo de Torque.

El impacto en la red y el peso de los pibes

La sola presencia de Pizzichillo en el campo, distribuyendo el cuero, dejaba la sensación de que Torque podía llegar a hacer la diferencia. Y así fue en el minuto 77: una pelota que por derecha tomó el desequilibrante Facundo Martínez y, de zurda, metió un centro-puñalada cruzado para el ingreso del juvenil da Silva, que metió un frentazo impecable para vencer la resistencia de Kevin Martínez.

El pandense de 18 años, que había ingresado en el primer tiempo, completó una sucesión de partidos, dado que ha estado presente en los amistosos de la sub 20 y también ha participado fuerte, con mucha explosión, en las presentaciones de Torque. El zurdo, jugando por derecha, resultó determinante en la construcción global de la propuesta y en el gol que terminó volcando la balanza.

La ventaja se estiró minutos después, cuando el da Silva pivotó para sí mismo un útil recibido tras un pase-asistencia de Pizzichillo; puso su cuerpo y su habilidad para poder desequilibrar y metió una media vuelta aérea fulminante que hizo explotar las redes del arco que da a avenida Italia. El desenlace empañado en la noche del Charrúa

Ya con el 2-0, Torque pasó a dominar absolutamente las acciones, fundamentando la victoria y procurando inclusive extender el resultado, hasta que al final el encuentro debió ser terminado por la invasión violenta de algunos hinchas danubianos, que inclusive buscaron agredir a futbolistas de su propio club.

Ahora Torque quedó igualado en puntos en su grupo con Danubio, a la espera de lo que suceda con el encuentro que este miércoles jugarán Atenas de San Carlos y Peñarol en el Campus de Maldonado.