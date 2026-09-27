Voces de los Odesur: lo que dejaron los uruguayos entre triunfos, medallas y bronca

Uruguay superó las 40 medallas en Santa Fe 2026; detrás de los números hay historias: la emoción de los logros conseguidos, la salud mental como tema, la mirada de los más veteranos, el enojo con la organización y la reivindicación de quienes no llegaron al podio.

Superar las 40 medallas era el objetivo que se había trazado el Comité Olímpico Uruguayo para estos Juegos, y la delegación celeste lo cumplió con creces. El remo fue el gran protagonista de la cosecha, acumulando preseas en varias de sus modalidades, y el atletismo y el boxeo terciaron a la altura, con actuaciones destacadas, y también hubo medallas no menos importantes repartidas en otras disciplinas.

Más allá de los podios, estos Odesur dejaron testimonios que van mucho más allá del resultado deportivo. Pero hay algo que las estadísticas no cuentan: cómo lo vivieron los propios protagonistas, desde la emoción del podio hasta la frustración de quedar afuera. De eso y mucho más, hablan los protagonistas.

Valentín Soca y Santiago Catrofe, medallas de plata y oro en la prueba 5000 metros en atletismo, el 24 de setiembre, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Santa Fe, Argentina. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Santiago Catrofe — oro en 10.000 metros

El fondista fue de menor a mayor en una carrera que manejó con cabeza fría hasta el momento justo para atacar. Tras cruzar la meta, dedicó la medalla a todo su entorno: “Fui muy concentrado, vuelta a vuelta enfocado en mi objetivo. Iba descontando vueltas y esperando un momento para cambiar y concentrado en desgastar lo mínimo posible. Le dedico esta medalla a todo mi equipo y a mi familia, a mi grupo de entrenamiento, a todos los que están día a día conmigo durante muchos años que ya llevamos, a la federación, al comité que también nos apoyaron mucho y siempre estuvieron ahí, y a los que mandan mensajes día a día, no solo por esta carrera, sino por todas las carreras durante el año que llevamos y son muchos años que llevamos así, es para todos ellos”.

Valentino Würth — fútbol, mirando al Sudamericano

El defensor de Montevideo City Torque, de 19 años, fue titular en los tres partidos de la fase de grupos de la selección sub 20, que quedó eliminada con derrotas ante Venezuela (0-1) y Argentina (0-1) y un empate final ante Paraguay (1-1). Más allá del resultado, puso el foco en lo que viene y en los ajustes pendientes: “Estamos preparando el Sudamericano que es lo importante. Hay detalles para corregir que a este nivel el fútbol no te perdona, esos detalles que te hacen ganar o perder un partido, quedar adentro o afuera de un Mundial. Estamos a tiempo de corregirlos”.

Déborah Rodríguez, medalla de plata de la prueba de 800m femenino en atletismo, el 24 de setiembre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Santa Fe, Argentina. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Déborah Rodríguez — plata en atletismo

Con una trayectoria marcada por momentos duros a nivel psicológico, la atleta habló luego de ganar la medalla de plata en los 800 metros. Entre otras consideraciones, destacó su proceso de varios años para aprender a cuidarse más allá del resultado: “La verdad es que con el tiempo y con los años aprendí que hay veces que está bien y hay veces que está mal, y hace parte del proceso natural y normal de la vida. Y a quererme y autovalorarme un poquito más, y a cuidarme un poco mucho más de mi salud mental. [...] Conseguí una plata que vale oro, la verdad, porque hice tremenda carrera, lo dejé todo”.

Mikael Aprahamián — judo, sin podio, pero con balance positivo

Con una extensa trayectoria que incluye dos participaciones olímpicas (Tokio 2020 y París 2024) y podios en Panamericanos y torneos por todo el mundo, el judoca uruguayo de ascendencia armenia –hermano de Pablo Aprahamián, también judoca olímpico– quedó eliminado en el repechaje de -81 kg. En su reflexión, planteó el cierre de una etapa:

“Creo que también serán mis últimos Juegos Sudamericanos, por lo que estoy para disfrutar todo momento, no me puedo ir llorando, me tengo que ir contento de lo que he logrado. [...] En este momento de mi carrera me siento fuerte y motivado, en general en la carrera de uno siempre hay altibajos”.

Emiliano Lasa, durante la prueba de salto largo masculino en atletismo, el 24 de setiembre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Santa Fe, Argentina. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Emiliano Lasa — otra medalla en su palmarés

El histórico saltador, ya con años de trayectoria y varios Juegos encima, celebró el resultado, pero también puso el foco en las nuevas generaciones que empiezan a asomar:

“Contento con, obviamente, que el objetivo se salió de la medalla, hicimos un campo de oro, que era incalculable, pero bueno, sabíamos que era difícil. [...] La cantidad de medallas de oro se ha reflejado en el trabajo del comité, y las nuevas generaciones también, está buenísimo, la de gurises y deportistas nuevos, entusiasmados, que son los primeros juegos, es divino poder ver eso, como también yo lo viví en su momento”.

Sandy Caraballo — bronce en judo (+100 kg)

El cubano nacionalizado uruguayo, que superó al peruano Jefferson Sedano en la definición por el bronce, agradeció al grupo que lo rodea y marcó el rumbo hacia adelante: “Sentí una emoción muy grande y se me viene a la mente muchas personas que agradecer, que estaban esperando este resultado. Me siento muy emocionado por el equipo que hemos formado con el entrenador Javier Terra. Desde que empecé a competir la meta ha sido llegar a los Juegos Olímpicos y esto es un trampolín más para llegar a cumplirlo”.

Marcos Sarraute — la bronca por una medalla ganada en un escritorio

El remero, que se quedó con la plata en dobles masculino tras la cancelación de las finales de remo coastal por el viento, no ocultó su malestar con la decisión de la organización. En sus historias de Instagram, disparó: “Es una mediocridad absoluta el remo sudamericano [...] les chupa un huevo el trabajo y el esfuerzo de los deportistas”. Y agregó: “Se decide en una junta que se suspende porque hay muchas olas. Como siempre, en un escritorio los de traje y corbata. Me cuesta contarlo y a la gente le cuesta entender que sea tan poco serio un Juego Odesur”. Sobre la preparación de años detrás de una sola cita, cerró: “Pasás cuatro años esperando esto, sin tener un día libre, entrenando doble turno, en mi caso trabajando como nutricionista, y se decide en una junta que no podés correr. Todo el esfuerzo tirado a la basura”.