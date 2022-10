El dato

El instituto Uruguay XXI estimó el porcentaje y valor de las exportaciones de bienes generadas en 2021 según el departamento de origen. Los tres departamentos que concentran mayor participación de las exportaciones son Montevideo (16,8%), Canelones (16,6%) y Colonia (20,7%), Río Negro (8,2%) y San José (6,7%). El resto de los departamentos se encuentra por debajo del 5%.

El contexto

¿Se exportan solamente bienes?

No. Por ejemplo, los bienes representaron 64% de las exportaciones de 2021. Hay que recordar que, además de exportar bienes, los uruguayos también exportamos servicios que representan un 20% de las exportaciones. Las exportaciones totales se completan con un 16% de actividades de compraventa de mercadería (trading).

Los servicios tienen una presencia relevante en las regiones del sur y sureste del país. Esto tanto en su componente tradicional, y en particular en el turismo, como su componente no tradicional, y en particular los servicios no tradicionales. En total, las exportaciones de bienes totalizaron más de 3.700 millones de dólares en 2021, frente a más de 12.000 millones de dólares de exportaciones en bienes.

¿Cuáles son los bienes que explican el peso de los departamentos más exportadores de bienes?

Los bienes más diversos exportados surgen de Montevideo, mientras que los bienes del interior del país provienen fundamentalmente de las cadenas agroexportadoras. Montevideo, Canelones y Colonia concentran el origen del 54% del total de bienes exportados.

En Canelones, los dos sectores más exportadores son el subsector cárnico (con un 64%), seguido del sector farmacéutico (7%) y de plásticos (6%). El resto de los bienes exportados también se encuentra más diversificado (23%). Por su parte, para Colonia, 66% de los bienes exportados proviene de la celulosa y los concentrados de bebida. Esto seguido por la soja (15%) y otros (19%).

¿Por qué destacan Río Negro y San José?

Como puede parecer evidente, Río Negro destaca en el origen exportador debido a la presencia de la planta de celulosa de UPM, origen del 82% de las exportaciones de bienes del departamento. Por su parte, San José resulta interesante porque combina varias actividades exportadoras de bienes. En primer lugar, el sector lácteo representa 38%. En segundo lugar, la carne bovina con 19%. Esto es seguido por un 9% de plásticos, 4% de soja, y 30% de otros.

¿Desde qué departamento se exportan bienes a nuestros principales socios comerciales China y Brasil?

El 30% de las exportaciones de bienes de 2021 tuvieron como destino China. El origen del grueso de esas exportaciones estuvo concentrado en el litoral, en la zona metropolitana y en el centro del país. En cuanto al segundo destino de exportación, Brasil, 39% de las exportaciones se generaron en Montevideo, 13% en San José, 12% en Canelones y 10% en Colonia.