En setiembre de 2025, las exportaciones uruguayas, incluyendo zonas francas, totalizaron 1.242 millones de dólares, lo que representó un aumento de 5% con respecto al mismo mes de 2024 (comparación interanual), según el Informe Mensual de Comercio Exterior, divulgado este miércoles por Uruguay XXI. “Las exportaciones de este mes estuvieron impulsadas por la carne bovina, celulosa y soja”, destaca el instituto.

En agosto, las ventas al exterior, con zonas francas, habían sumado 1.327 millones de dólares, representando un aumento de 3,5% interanual.

En el acumulado anual (enero-setiembre), las exportaciones de bienes al exterior sumaron 10.245 millones de dólares, lo que implicó un incremento interanual también de 5%.

La carne bovina fue el principal producto exportado en setiembre, con 230 millones de dólares (42% de aumento interanual); en segundo lugar se ubicó la soja, con 200 millones de dólares (22% de crecimiento interanual); mientras que la celulosa ocupó el tercer lugar, con 195 millones de dólares (caída de 26% interanual).

Los lácteos sumaron 92 millones de dolares (+28%), el arroz totalizó 60 millones de dólares (+2%), los concentrados de bebidas se vendieron por 59 millones de dólares (-25%) y el ganado en pie sumó 51 millones de dólares (+38%).

China se ubicó nuevamente como el principal destino

En cuanto a los destinos, China continúa siendo el principal destino de exportación en setiembre de 2025, con ventas por 380 millones de dólares (17% de crecimiento interanual), seguido por Brasil, con 160 millones de dólares (caída de 10%). En tercer lugar se ubicó Estados Unidos, con 141 millones de dólares (+64%), luego siguió la Unión Europea, con 114 millones de dólares (-25%), y en quinto lugar quedó Argelia, con 55 millones de dólares (+100%).