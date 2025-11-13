Según el informe difundido el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción de la industria manufacturera se contrajo 5,2% en términos interanuales durante setiembre. Esta caída era previsible, dado el impacto negativo asociado a la detención de la refinería de Ancap.

De todos modos, al excluirla del análisis, el resto de la industria mostró, en términos agregados, un leve retroceso en la misma comparación (0,2%). No obstante, el núcleo industrial, que excluye no sólo a la refinería, sino también a las plantas que operan en régimen de zonas francas (que son las de celulosa y también la de Pepsico), mostró un avance de 5,5% frente al mismo mes del año anterior.

En ese sentido, la división con mayor incidencia negativa en la variación interanual fue justamente productos de la refinación del petróleo, con una caída de 98,9%; en concreto, el problema fue la rotura de la boya petrolera de José Ignacio, cuya reparación supuso la detención de la producción por parte de Ancap. En orden de incidencia, le siguen la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-54,9%) y la fabricación de papel y de productos de papel (-6,2%).

En sentido contrario, contribuyeron positivamente al desempeño industrial las actividades vinculadas a la fabricación de productos farmacéuticos (22,7%), la elaboración de bebidas (16,6%) y la fabricación de equipo eléctrico (34,1%).

Indicadores laborales

En la órbita del empleo, los dos indicadores principales relevados por el INE mostraron movimientos contrapuestos durante setiembre (siempre asumiendo la comparación frente a igual período del año anterior).

Por un lado, el índice de horas trabajadas aumentó levemente en la perspectiva interanual (0,5%). Detrás de este comportamiento pesó el avance observado en la división que nuclea a la elaboración de productos alimenticios.

Por otro lado, el índice de personal ocupado se contrajo 1,7% frente a setiembre de 2024, variación que se explica, fundamentalmente, por la disminución del personal ocupado en la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-45,7%).