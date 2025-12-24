En las últimas horas los directorios de las empresas públicas comenzaron a resolver sus propuestas de ajuste de tarifas para 2026, precios que en la mayoría de los casos el Poder Ejecutivo debe avalar.

En el caso de UTE, el directorio se reunió el martes y resolvió por mayoría un aumento del 4% en promedio general, que pasaría a hacerse efectivo desde el primer día del próximo mes, aunque deberá remitirse tanto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para obtener su visto bueno.

De ratificarse estas cifras, el aumento permanecería por debajo de la meta que el Banco Central del Uruguay (BCU) propuso para la inflación, en el entorno del 4,5%, y también por debajo de la inflación interanual del 4,1% que se registró en noviembre. Adicionalmente, la empresa dispuso hace pocos días un aumento del 5% en los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos, que prevé acompasar el “crecimiento dinámico” del mercado. A su vez, las tarifas residenciales aumentarán un 3,3% y el director José Luis Pereira agregó, en diálogo con la diaria, que el ajuste en la tarifa residencial simple (TRS) “es del 2,93%”. Su compañera de directorio, Ximena Caporale, complementó lo anterior: “En la gran cantidad de usuarios, que son los residenciales, el aumento está debajo del 3%. Es una puntualización importante porque es cerca de 1.100.000 servicios que van a tener un aumento por debajo del 3%”.

“UTE viene con un atraso en cuanto a los ajustes. Estamos hablando de que, año a año, se ajusta por debajo de lo que serían los costos reales”, aseveró Pereira. También señaló “un esfuerzo de la empresa de no reajustar por el total que debería hacerlo según se establece en las paramétricas”, para que “repercuta lo menos posible en el bolsillo y la economía familiar”.

En este caso, a los factores que desembocaron en la decisión se agregaron “criterios de cómo la empresa va a invertir y las necesidades que tiene de proyectar su plan de expansión”: “Más allá de las paramétricas, hemos usado como otro pilar tener en cuenta el programa financiero, los gastos y las inversiones del ente, y que eso necesariamente tiene que estar equilibrado. Vamos a seguir haciendo los mayores esfuerzos para que la energía llegue con el menor costo posible a los distintos lugares de nuestro país. Es cierto que nuestra matriz energética hoy es casi 100% renovable, pero necesitamos que, además, sea sostenible, porque cuando no tenés ni viento ni sol, esa energía no la estamos conservando. Estamos yendo a la posibilidad, justamente, de conservar esa energía”, aclaró.

El director opositor de la empresa pública, Darío Castiglioni, votó negativamente y se posicionó en contra de la medida. En el documento en el que presentó su argumentación, al que accedió la diaria, consignó que no está de acuerdo con que “el ajuste medio sea superior al 3,39%, valor que surge de la paramétrica que considera la evaluación estimada de las variables macroeconómicas en la estructura de egresos de la empresa”, elemento que, según el jerarca, “implicó que en términos reales las tarifas de UTE se redujeron del orden del 12% en el período 2020-2025”.

“Cuando se dice que los ajustes anteriores no alcanzaron, ¿para qué no alcanzaron? Las evidencias nos dicen lo contrario: la empresa dará un resultado positivo en su balance, los montos transferidos este año a rentas generales fueron muy significativos y la demanda de energía sigue creciendo más allá de los valores tendenciales”, planteó. Por lo anterior, opinó que se “castiga a parte de la población”, puntualmente, a los “clientes residenciales con tarifa doble horario y TCB y a los clientes con tarifas generales (pymes)” para “hacer caja cuando no es necesario”, señaló.

Los ajustes se suelen hacer a esta altura del año. En 2025 la suba rondó el 3% y en aquel entonces hubo unanimidad en la definición.

Aumento promedio del 3,5% en las tarifas de Antel

En el caso de Antel, el aumento que aprobó el directorio será del 3,5% en promedio, cifra casi un punto porcentual por debajo de la meta de inflación que proyecta el BCU. Esto “significa una reducción de las mismas en términos reales”, planteó la empresa pública en un comunicado al que accedió la diaria.

La misiva sostiene que la empresa tomó la decisión inmersa “en un sector altamente competitivo“ y “en un contexto de altos niveles de inversión en infraestructura y tecnología”. La votación fue unánime y, si bien Antel deberá seguir el mismo procedimiento que UTE y remitir la resolución a las autoridades del Poder Ejecutivo, una fuente de la empresa indicó que ya fueron hablados los ajustes con el MEF y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM): mientras que el ajuste en telefonía fija requiere la aprobación del Ejecutivo, los de internet solamente “se notifican”.

“En los servicios móviles más comercializados, el plan de 40 gigas se modifica en $25 (4,1%) y el plan de 70 gigas varía en $30 (3,5%). El plan de 160 gigas cambia en $40 (2,4%). La recarga mínima de móvil para obtener los beneficios de Whatsapp y destinos gratis se modifica en $20”, consignó el comunicado sobre los planes para celulares.

Por otro lado, respecto a los servicios fijos de datos, el Plan Fibra Básico –que ahora es plano y representa “uno de los más comercializados”– se modifica en $55 (3,5%) y el Plan Entretenimiento Estándar en $80 (3,5%), informaron.

El año pasado el aumento fue de 1,5% y se decidió por mayoría.

UTE extendió Plan Redondo y “estudia” tarifas especiales para el norte

Ayer el directorio de UTE también resolvió extender el Plan Redondo hasta el 31 de marzo, un descuento de $2.500 con IVA incluido bajo ciertos requisitos para la adquisición de algunos electrodomésticos, superior en el caso de termotanques con bomba de calor y sistemas de alimentación de vehículos eléctricos (SAVE). Tiene un tope de seis equipos por cliente.

Según Pereira, los clientes a veces “no tienen muy claros” los planes que ofrece la empresa y “no se usa mucho la tarifa del triple horario, las posibilidades de simular tarifas y ver que puede reducir determinados costos o del uso de la energía en determinados horarios”. Su expansión puede “mitigar” esas inquietudes y “está relacionada con la eficiencia energética”, además de que “ayuda desde el punto de vista económico”.

Por otro lado, El País consignó que este martes estaba previsto discutir la posibilidad de una tarifa diferencial para el norte del país durante la temporada estival, pero finalmente el tema no se abordó. Pereira dijo que esto permanece bajo análisis y hay “varias formas, mecanismos y alternativas para vislumbrar alguna situación que lo ampare”, para lo que cuentan con “estudios bastante avanzados” y disponen de “informes de Inumet y las estadísticas en relación a cuántos aparatos hay y cuándo se prenden.