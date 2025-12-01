En noviembre de 2025, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, totalizaron 1.057 millones de dólares, lo que representó un incremento de 2% con respecto al mismo mes del año pasado (comparación interanual), según el Informe Mensual de Comercio Exterior dado a conocer este lunes por Uruguay XXI.

A su vez, en el acumulado anual (enero-noviembre), las exportaciones totalizaron 12.398 millones de dólares, lo que implicó un incremento interanual de 4%. En octubre de 2025, las exportaciones habían caído 6% interanual.

Los principales productos de exportación fueron la carne bovina con ventas por 268 millones de dólares (crecimiento interanual de 26%), la celulosa, con ventas por 142 millones de dólares (caída interanual de 21%), la soja, con 94 millones de dólares (incremento de 80%), los productos lácteos, con 90 millones de dólares (aumneto de 11%), y la madera y subproductos, con 49 millones de dólares (41% de incremento interanual).

El principal comprado de carne fue Estados Unidos, con 87 millones de dólares (33% de incremento interanual), que se explica por el aumento del volumen y un incremento del precio promedio de exportacion de 5%. “Un comportamiento similar se observó en las colocaciones hacia la Unión Europea, que totalizaron 77 millones de dólares y crecieron 71% en comparación con el año anterior. Un 40% de crecimiento en el volumen exportado explicó gran parte de este crecimiento. China también fue un actor clave pese a una disminucion del 19% en el valor exportado, las ventas alcanzaron los 58 millones de dólares” dice el informe.

China sigue siendo el principal destino de las exportaciones uruguayas

En cuanto a las exportaciones en general, China fue el principal destino en noviembre, con ventas por 241 millones de dólares (aumento interanual de 30%) y una participación de 23% en las exportaciones totales del mes. Luego se situó la Unión Europea, con ventas por 163 millones de dólares, “lo que representó una caída interanual de 2% y una participación de 15% en las exportaciones totales de bienes”.

En tercer lugar se ubicó Estados Unidos, con ventas por 146 millones de dólares (aumento interanual del 11% y una participación de 14% en las exportaciones totales de bienes), en cuarto lugar se situó Brasil, con 134 millones de dólares (disminución interanual de 26% y una participación de 13% en las exportaciones totales) y en quinto lugar si ubicó Argentina, con 54 millones de dólares (caída del 39% interanual).