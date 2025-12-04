El índice de confianza del consumidor (ICC) volvió a caer en octubre y se ubica próximo al nivel de neutralidad que separa la zona de “moderado optimismo” de la zona de “moderado pesimismo”. Puntualmente, la última medición de este indicador, que es elaborado conjuntamente entre Equipos Consultores y la UCU Business School, fue de 50,4 puntos.

Esto implica una caída con respecto a la medición previa (3%), correspondiente a agosto (el indicador es bimestral), y también un retroceso en términos interanuales (12%). Según advierte el informe, este es el menor registro desde junio de 2023, cuando el ICC se situó en torno a los 48 puntos.

Caída bimestral

El retroceso entre agosto y octubre se explica por un menor optimismo en las tres dimensiones que releva el índice: marca un deterioro en torno a la evaluación que hacen los consumidores sobre su situación económica personal y también sobre la situación del país, así como una menor predisposición a la compra de bienes durables, como electrodomésticos, vehículos e inmuebles.

Caída interanual

Con relación a octubre de 2024, la caída del ICC también se explica por una evolución desfavorable en las tres dimensiones consultadas. Según advierte el documento, destaca el mayor pesimismo sobre el devenir de la economía, dado que este subíndice del indicador retrocedió 14 puntos en términos interanuales. No obstante, también es importante la pérdida de confianza en torno a la situación personal, dado que en este caso la caída es de casi cinco puntos.

Otros indicadores de confianza

El informe también analiza otros indicadores que son relevantes para capturar los vaivenes de la confianza del consumidor y desentrañar cuáles pueden ser los principales motivos que afectan su evaluación.

En este sentido, y tomando como punto de referencia la medición previa (correspondiente a agosto), aumentaron las expectativas inflacionarias y las de desempleo, al mismo tiempo que cayeron las referidas a los ingresos. La misma situación se desprende de la comparación interanual (es decir, al comparar con octubre de 2024), pero con retrocesos incluso mayores.