OSE envió al Poder Ejecutivo una propuesta a estudio de incremento de tarifas de un 8,5%, con la estimación que sea a partir del 1° de enero. La iniciativa tendrá como excepción “los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables”, en los que se pretende una suba de 4,8%, según señaló la comunicación del ente a la que accedió la diaria.

La propuesta de aumento considera “el impacto de la evolución de costos (4,8%)” y “un componente adicional del 3,7% destinado a corregir desequilibrios estructurales de la empresa y a afrontar el plan de inversiones más ambicioso de la historia del organismo”.

El incremento representa para el 90% de los hogares (que consumen hasta 15 metros cúbicos de agua por mes) 70 pesos más por mes en su factura. A su vez, si cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, sería un aumento aproximado de 130 pesos por mes.

La suba adicional del 3,7% no será aplicada a los hogares en contexto socioeconómico vulnerable, que son beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social y la Tarifa Social.

En estos casos ascenderá a 10 pesos por mes para consumos de hasta 15 metros cúbicos de agua; si tienen servicio de saneamiento se elevará alrededor de 21 pesos por mes.