El Laboratorio Fiscal y Tributario del Cinve analizará el miércoles las implicancias de la implementación de las reglas GloBE en materia tributaria y en el régimen de promociones de inversiones.

Las presentaciones que se expondrán durante esta instancia se nutren de los resultados del estudio recientemente realizado por el equipo del Laboratorio Fiscal y Tributario sobre “Evaluating Corporate Tax Incentives in Developing Countries in Light of the Global Minimum Tax”, elaborado a solicitud de la International Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT).

El evento se desarrollará en el Palacio Legislativo y contará con la participación de la Presidencia de la Cámara de Representantes, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y expertos nacionales e internacionales.

Agenda

9.00. Apertura a cargo de Gonzalo Zunino (director del Cinve)

9.15. “Opciones de política tributaria para la convergencia a las reglas GloBE” (Gustavo Viñales, Cinve)

Participan:

» Verónica Grondona (ICRICT)

» Álvaro Romano (director de Asesoría Tributaria, MEF)

» Modera: Juan Pablo Jiménez (Cinve)

10.15. “El impuesto mínimo global y las políticas de promoción y atracción de inversiones” (Álvaro Ons, Cinve)

Participan:

» Pablo García (BID)

» Isabella Antonaccio (directora nacional de Zonas Francas, MEF)

» Modera: Flavia Rovira (Cinve)

11.15. “Desafíos ante el avance de la tributación internacional”

» Participan:

» José Antonio Ocampo (exministro de Hacienda de Colombia, ICRICT)

» Gabriel Oddone (ministro de Economía y Finanzas)

» Modera: Fernando Lorenzo (Cinve)

11.45. Cierre a cargo de Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay