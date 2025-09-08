Existen múltiples teorías encontradas sobre los motivos de las políticas antiecológicas del presidente estadounidense, Donald Trump. Tal vez reflejen la influencia de las industrias intensivas en carbono en los estados controlados por los republicanos. O tal vez canalicen la hostilidad ideológica a la idea de que el Estado debe desempeñar algún tipo de papel planificador en la economía.

Sea como fuere, cada vez es más evidente que la administración Trump quiere detener la descarbonización no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Visto desde esta perspectiva, gran parte de la reciente incoherencia política estadounidense empieza a cobrar más sentido, aunque de una forma peligrosamente regresiva.

Estados Unidos cuenta con vastas reservas de combustibles fósiles, que han sustentado su prosperidad nacional durante décadas. Estos combustibles fósiles han iluminado ciudades, impulsado fábricas, estimulado el crecimiento del empleo en la posguerra y forjado amplias coaliciones políticas regionales entre trabajadores, la agricultura y las empresas. También son materias primas sumamente rentables, cuyas exportaciones crean una dependencia mundial de los suministros estadounidenses (lo que es especialmente cierto en el caso del gas natural licuado tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia). Los combustibles fósiles son un componente central de la economía política del país, y un factor clave en la formulación de políticas internas y externas de Estados Unidos.

La administración Trump lo reconoce. Incluye realistas ideológicos que entienden que las transiciones energéticas crean hegemonías –que la energía es poder–. Así como el carbón impulsó la revolución industrial en Inglaterra, el petróleo y el gas alimentaron el dominio de posguerra de Estados Unidos. Quien controla la energía controla el futuro.

Por desgracia para Estados Unidos, si la próxima transición energética es ecológica, el futuro pertenece sin duda a China, cuyo dominio de las tecnologías verdes está firmemente establecido, no importa qué métrica se analice. En cuanto a los minerales críticos para estas tecnologías, China suministra la mayor parte del litio refinado (70%), del cobalto (78%), del grafito (95%), de las tierras raras (91%) y del manganeso (91%) del mundo. En cuanto a la fabricación de tecnologías verdes, China representa el 80% de la producción de paneles solares, el 50%-70% del mercado de turbinas eólicas y más de la mitad de los vehículos eléctricos. Y, en términos de implementación, está llevando a cabo tres cuartas partes de los proyectos de energías renovables del mundo.

Todas estas son buenas noticias para quienes se preocupan por la descarbonización, pero son malas noticias para quienes esperan extender la hegemonía estadounidense. Si Estados Unidos quiere preservar su supremacía global, la lógica realista dicta que necesita que China fracase, y Estados Unidos puede pergeñar ese desenlace si sigue haciendo exactamente lo que está haciendo.

Desde que Trump volvió a la presidencia, su administración ha venido reformulando el consumo estadounidense mediante la imposición de aranceles masivos a las importaciones y el abandono del programa de incentivos e inversiones nacionales de descarbonización de la administración anterior. La Ley de Reducción de la Inflación fue un intento explícito de competir con China en tecnología verde. Pero ahora los estadounidenses están dejando de lado las energías renovables que apenas comenzaban a disfrutar.

El “Proyecto de ley grande y hermoso” de Trump augura un desastre para el futuro de la inversión en tecnología verde en Estados Unidos, y su administración está desregulando aún más los combustibles fósiles y añadiendo más obstáculos a los proyectos de energía limpia. Mientras la Agencia de Protección Ambiental trabaja para extinguir su propia capacidad de regular las emisiones de carbono, los satélites de la NASA que rastrean las emisiones de Estados Unidos están siendo objeto de autodestrucción. Todas estas medidas, junto con los aranceles del 30% sobre las importaciones procedentes de China, indican a los productores de tecnología verde que el principal consumidor mundial ya no quiere sus productos.

Asimismo, Estados Unidos está intentando reducir la demanda mundial de tecnología verde china obligando a sus principales socios comerciales a importar, en su lugar, combustibles fósiles estadounidenses. El principal socio comercial de China, la Unión Europea (UE), acaba de comprometerse a comprar 750.000 millones de dólares de petróleo y gas estadounidense para 2028 –una cifra que supera con creces la producción actual de Estados Unidos–. El resto de los principales socios comerciales de China están siguiendo su ejemplo: Japón y Taiwán han acordado invertir miles de millones de dólares en GNL estadounidense, y Corea del Sur está a punto de sumarse a ellos.

Estas medidas provienen directamente del manual de estrategias estadounidenses de la posguerra: al garantizar que los mercados europeos dependieran del petróleo estadounidense, el Plan Marshall impidió que la Unión Soviética ejerciera su propia influencia energética sobre el continente.

El actual gobierno estadounidense no sólo intenta reequilibrar el comercio. Está obstruyendo la descarbonización global como cuestión de política. La caída de la demanda estadounidense de tecnologías verdes reduce la demanda global en una cantidad nada desdeñable. Y la manipulación de los términos de los acuerdos comerciales bilaterales para favorecer los combustibles fósiles estadounidenses en el extranjero socava aún más la demanda de tecnología verde, lo que impide la transición hacia la energía limpia en bloques clave como la UE y Asia oriental.

La administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que los combustibles fósiles sigan dominando la combinación energética del siglo XXI. Si tiene éxito, los beneficios a corto plazo para Estados Unidos serán enormes. Pero el daño a largo plazo para el planeta será mucho mayor.