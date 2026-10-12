¿Por qué la economía global es tan resiliente?

Tras haber superado la economía mundial importantes crisis comerciales y energéticas en los últimos dos años, se prevé que el crecimiento mejore en 2027 y que la inflación disminuya. Si bien diversos riesgos políticos y derivados de las políticas públicas podrían modificar las perspectivas, su probabilidad es menor que la del escenario base, relativamente favorable.

A pesar de los crecientes riesgos, las incertidumbres y los fuertes choques de oferta negativos de los dos últimos años, los mercados bursátiles y la economía global en su conjunto han resistido bastante bien. Tras el impacto provocado por los aranceles del “Día de la Liberación” (2 de abril) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025, llegó este año la guerra con Irán, que causó la mayor crisis energética desde las crisis petroleras de la década de 1970.

Sin embargo, según datos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento global en 2025 fue tan elevado como en 2024 (3,5%), y la inflación global fue menor en 2025 que en 2024. Y si bien se espera que el crecimiento global se desacelere hasta el 3% este año, la proyección es que se va a recuperar (hasta el 3,4%) en 2027, año en el que la inflación volvería a situarse cerca del nivel de 2025 tras haber aumentado en 2026.

¿Qué explica la aparente resiliencia de la economía global y cuáles son los principales riesgos a la baja para las perspectivas relativamente favorables de 2027?

Cuatro factores principales han impedido una recesión. En primer lugar, la disciplina del mercado obligó a la administración Trump a dejar de lado sus políticas más estanflacionarias (es decir, que presionan a la baja la actividad económica y al alza los precios). Las tasas arancelarias promedio de Estados Unidos se dispararon del 2,1% en enero de 2025 al 21,5% el 2 de abril de 2025, pero eso desencadenó una reacción del mercado que obligó a Trump a ceder y negociar reducciones arancelarias. Actualmente, la tasa arancelaria promedio se sitúa en el 9,6%. Del mismo modo, la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán provocó una crisis en los precios del petróleo, un aumento de los rendimientos de los bonos y una corrección bursátil, lo que lo llevó a negociar un frágil alto el fuego que revirtió parcialmente parte de los daños.

En segundo lugar, las crisis arancelaria y petrolera se vieron mitigadas por ajustes en los patrones comerciales, las cadenas de suministro globales y otros factores de producción. Con la aparición de muchos nuevos productores y fuentes de energía, el mundo hoy depende menos del petróleo que en el pasado. Una reducción de las reservas estratégicas de petróleo (especialmente en China) y cierta destrucción de la demanda amortiguaron sustancialmente el impacto de la crisis.

En tercer lugar, las respuestas de política económica también contribuyeron a amortiguar parte del impacto. En 2025, cuando el crecimiento parecía estar en riesgo, se aplicaron medidas de flexibilización fiscal y monetaria en muchas economías avanzadas; a esto siguió, este año, un endurecimiento de la política monetaria para mantener ancladas las expectativas de inflación.

En cuarto lugar, y lo más importante, el mundo atraviesa una enorme crisis positiva de la oferta agregada a largo plazo, impulsada por el auge de la inversión en inteligencia artificial (IA). Estados Unidos y China son los líderes indiscutibles, pero muchos otros países de Asia y Europa también se están beneficiando de este ciclo de gasto de capital (Capex), que además incluye cada vez más un mayor gasto en defensa.

No obstante, existen riesgos extremos que deben tenerse en cuenta. Para empezar, las tensiones geopolíticas son elevadas, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz sigue viéndose limitado e incierto, y los recientes ataques hutíes contra puntos estratégicos del transporte marítimo y un oleoducto saudita podrían restringir aún más el suministro de petróleo y gas. Los precios del petróleo ya han vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril, y cuanto más tiempo se mantengan elevados los precios de la energía, mayor será la presión estanflacionaria.

Asimismo, es posible que la reciente prórroga de la tregua entre China y Estados Unidos no perdure si China –y sus aliados de facto, Rusia, Irán y Corea del Norte– se siente envalentonada por los errores geoestratégicos de Estados Unidos. Las tensiones en torno a Taiwán podrían intensificarse tras las elecciones de la isla previstas para 2028, y el conflicto entre Rusia y Ucrania ya se está extendiendo a un escenario más amplio: Ucrania está lanzando ataques en el interior de Rusia, mientras que Rusia lleva a cabo una guerra híbrida contra Europa. Dado que Ucrania está atacando instalaciones energéticas rusas, la falta de un alto el fuego ejercerá una presión al alza adicional sobre los precios de los hidrocarburos.

Al mismo tiempo, las democracias liberales muestran cada vez más signos de disfunción política, y las próximas elecciones en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y España podrían dar lugar a políticas económicas más populistas que perjudicarían el crecimiento y generarían mayores riesgos fiscales. De hecho, los grandes déficits fiscales y los altos ratios de deuda/PIB en muchas economías avanzadas y en algunos mercados emergentes están haciendo subir los rendimientos de los bonos soberanos, lo que amenaza con desplazar la producción, el gasto de capital y el consumo del sector privado, y aumenta el riesgo de crisis crediticias.

El auge de la IA es otra fuente de riesgo –y está mostrando signos de sobrecalentamiento–. Si resulta ser una burbuja que, tarde o temprano, acabará estallando o desinflándose, las consecuencias podrían incluir efectos negativos sobre la riqueza (menor consumo), problemas crediticios y una pérdida de optimismo entre los inversores y los hogares.

En el ámbito de las políticas, los choques estanflacionarios que reducen el crecimiento y aumentan la inflación tienden a plantear un dilema para los bancos centrales, cuyo doble mandato consiste en mantener tanto la estabilidad de precios como el pleno empleo. Si llegan a la conclusión de que es necesario aplicar nuevas alzas de las tasas de interés para combatir la inflación, ello podría debilitar el crecimiento y suscitar preocupaciones sobre la estabilidad financiera, dados los elevados niveles de deuda privada y pública, y el riesgo de monetización de la deuda (“emisión de dinero”).

En el escenario base, estos riesgos negativos permanecen controlados, el crecimiento económico global mejora en 2027 y la inflación desciende en tanto las innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad actúan como un fuerte viento a favor para la economía global. En este caso, los elevados rendimientos de los bonos vendrán impulsados más por el auge de la IA que por la preocupación ante la inflación, los déficits y la deuda. Asimismo, sin duda es posible que se produzca una distensión de las tensiones geopolíticas, lo que reduciría los precios de la energía y crearía las condiciones para que continúen las rentabilidades positivas –incluso de dos dígitos– de la renta variable observados en los últimos años.

Sin embargo, si los grandes riesgos llegan a materializarse, los precios de la energía y de las materias primas podrían mantenerse elevados o seguir subiendo, y el comercio y las cadenas de suministro podrían sufrir perturbaciones más graves. Eso aumentaría significativamente el riesgo de una corrección importante del mercado, con un aumento de los rendimientos de los bonos y una caída de los precios de las acciones.

El escenario más positivo sigue siendo el más probable. Los factores tecnológicos favorables siguen siendo fuertes, la disciplina del mercado seguirá conteniendo las peores políticas, y tanto Estados Unidos como China parecen decididos a desescalar su rivalidad. Dada la magnitud de los riesgos potenciales, cabe albergar la esperanza de que la resiliencia actual perdure. Mucho dependerá de que los líderes políticos eviten los extremos y no malogren una de las innovaciones tecnológicas más importantes de la historia de la humanidad.