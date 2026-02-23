En diciembre, y con respecto al mismo mes del año anterior, el stock de créditos del sistema bancario nacional correspondiente a los agentes residentes privados creció 3,2% en términos reales (es decir, por encima de la inflación). De esta manera, el stock vigente a fines del año pasado se ubicaba en torno a los 27.327 millones de dólares.

No obstante, la dinámica del crédito durante 2025 se caracterizó por una desaceleración con respecto a los guarismos alcanzados el año previo, mostrando además una marcada heterogeneidad entre los distintos sectores de actividad. En ese sentido, la expansión del crédito estuvo liderada por el comercio, los servicios y las familias, que registraron aumentos superiores al 9%.

En particular, los créditos al sector de servicios se expandieron en menor medida que un año atrás, y se produjo una fuerte moderación en la órbita de la construcción, cuya expansión pasó del 32,6% al 3,4%. Por su parte, los créditos al sector agropecuario y a la industria manufacturera, que habían crecido a niveles superiores al 10% en el 2024, se contrajeron durante el año pasado.