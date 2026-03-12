2026 fue un año récord en términos de la acumulación de riqueza, según indica la actualización del famoso listado elaborado por la revista Forbes. “Nunca ha habido un mejor momento para ser multimillonario”, indica la publicación, producto esencialmente del auge de la inteligencia artificial, el entusiasmo (no fundamentado) de los mercados y las políticas fiscales favorables.

Concretamente, la revista identifica que este año son 3.428 los emprendedores, inversores y herederos que integran el listado, lo que supone un aumento de 400 personas respecto de 2025. Además de haber crecido en número, también son más ricos que nunca, dado que la acumulación conjunta de su riqueza trepó hasta los 20,1 billones de dólares, 4.000 millones más que el año pasado. El país que cuenta con el mayor número de multimillonarios es actualmente Estados Unidos, con un récord de 989 (de los 20 principales, 15 son estadounidenses). Le siguen China con 610 e India con 229.

Nuevamente, el podio lo lidera Elon Musk, cuyo patrimonio neto asciende actualmente a 839.000 millones de dólares. Sin embargo, las otras dos posiciones del podio cambiaron frente al año anterior. En ese sentido, ahora aparece Larry Page en el segundo lugar, con una riqueza de 257.000 millones de dólares. Según aclara la publicación, Page dejó su cargo como director ejecutivo de Alphabet (empresa matriz de Google) en 2019, pero sigue siendo miembro de la junta directiva y es el accionista mayoritario. El tercer puesto es ahora de Sergey Brin, con un patrimonio estimado en 237.000 millones de dólares. Este personaje dejó su cargo como presidente de Alphabet hace algunos años, y también se mantiene en la junta directiva y es uno de los accionistas mayoritarios. Con estas dos incorporaciones, quedan desplazados del podio Jeff Bezos (224.000 millones de dólares) y Mark Zuckerberg (222.000 millones de dólares)

La “batalla decisiva del siglo XXI”

Como advierte el economista francés Gabriel Zucman, especialista en desigualdad, “el ritmo al que aumenta la riqueza extrema es simplemente asombroso”. De hecho, la riqueza conjunta de todos estos personajes es ahora equivalente al 17% del PIB mundial. En otras palabras, indica que “si los multimillonarios (unos 3.000 hogares) gastaran toda su riqueza, podrían comprar el 17% de todo lo que se produce en un año determinado a nivel global”. Para dimensionar el estado actual de esta acumulación desproporcionada de riqueza, vale tener presente que, en 1987, cuando la revista comenzó a relevar esta información, esa cifra era de 3%.

Obviamente, el crecimiento de la riqueza de los multimillonarios globales ha aumentado su poder para “incidir en las políticas, comprar elecciones, influir en la ideología dominante, comprar competidores y manipular los mercados a su favor”. A modo de ejemplo, en Estados Unidos los multimillonarios gastaron 18 millones de dólares en las elecciones presidenciales de 2000, 13 millones en 2004, 16 millones en 2008, 231 millones en 2012, 682 millones en 2016, 1.200 millones en 2020 y 2.600 millones en 2024. Esta última cifra representa el 19 % de todas las contribuciones a campañas federales.

Además, recuerda Zucman, “un pequeño grupo de “centimillonarios” poseen el Washington Post, CBS, Facebook, Instagram, X, Whatsapp, Twitch y, próximamente, CNN, Tiktok, HBO...”. En Francia, por su parte, menos de diez multimillonarios son dueños del 80% de los medios de comunicación privados.

Esto supone que el problema no hará más que agudizarse, dado que “la captura plutocrática de un número creciente de gobiernos, la revolución de la inteligencia artificial y el desmantelamiento de la tributación progresiva” acelerarán este proceso de concentración. En este marco, resulta “urgente crear nuevas alianzas, nuevas formas de cooperación internacional que luchen por salvaguardar la democracia contra esta poderosa corriente oligárquica”.

En su visión, esta es la “batalla decisiva del siglo XXI” y está siendo librada por una “nueva alianza internacional” que incluye, entre otros, a Bernie Sanders (Estados Unidos), Zack Polanski (Reino Unido), Pedro Sánchez (España) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil). “Corresponde a los ciudadanos de todo el mundo pedir a sus representantes electos que actúen ya” y se plieguen a esta alianza para lograr gravar a los multimillonarios y revertir esta tendencia que crece exponencialmente: “No hay tiempo que perder, y cualquier país puede actuar, predicar con el ejemplo y crear las nuevas reglas necesarias para que la democracia florezca en el siglo XXI”.