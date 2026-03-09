Entre 1870 y 2016 la productividad del sector agrícola nacional creció a una tasa promedio del 1% anual. Sin embargo, ese dato esconde trayectorias muy diferentes, alternando etapas de modernización acelerada con largos períodos de estancamiento. De esta forma, de su análisis histórico se desprenden olas de modernización que logran alterar el crecimiento de largo plazo del sector (en particular, a principios del siglo XIX y a finales del siglo XX) y períodos de baja productividad con efectos negativos sobre las capacidades productivas (1960-1990).

En efecto, la tasa de crecimiento anual observada desde una perspectiva histórica representa un promedio que esconde dinámicas muy diferenciadas entre períodos y también al interior del sector, dado que son múltiples las realidades que conviven desde el punto de vista de la productividad. Por ejemplo, la dinámica que corresponde a los cultivos no es la misma que la que corresponde a la ganadería; en particular, los primeros han exhibido mayores ganancias de eficiencia que la producción ganadera.

La medición y su contexto

La productividad total de los factores (PTF) mide la eficiencia con la que una economía combina los diferentes insumos (capital, trabajo y recursos naturales) durante el proceso productivo, por lo que también se trata de un indicador de la capacidad de una economía o sector de sostener su nivel de crecimiento más allá del aumento o intensidad en el uso de los factores. De esta forma, la evolución de la productividad es un factor fundamental detrás de los períodos de estancamiento o aceleración del sector y del país, dado que es parte de la esencia que subyace a ambos fenómenos.

En ese sentido, el agrícola ha sido uno de los sectores principales para el devenir de la economía uruguaya, liderando el crecimiento y generando una entrada de dólares relevante para el país. De esta forma, el estudio de los cambios tecnológicos y las mejoras de eficiencia en este sector ayudan a comprender mejor el desarrollo económico del país, como indica una investigación del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Según este estudio, el período 1860-1930 se caracterizó por una profunda transformación de la economía agraria, marcada por el crecimiento del stock ganadero, la difusión de nuevas tecnologías (alambrado, introducción del ovino y carne refrigerada) y la mayor integración a los mercados nacionales, lo que permitió sostener un período de crecimiento liderado por las exportaciones.

A partir de 1920 ese proceso se desaceleró, en parte, porque se alcanzó el uso máximo de la pradera natural, se redujo la inversión y se desaceleró el ritmo de incorporación de tecnología. En conjunto, estos factores explican el menor crecimiento de la productividad y el estancamiento del sector en el período 1930 y 1990. A pesar de que en el área de cultivos se lograron mejoras durante ese período, como la mecanización, no son comparables con los cambios estructurales que experimentaron otras economías latinoamericanas caracterizadas también por exportaciones agrícolas.

Por último, en lo que refiere a las tres últimas décadas, la mayor apertura comercial, la llegada de inversiones extranjeras, las mejoras genéticas de los animales, así como los cambios regulatorios sobre la tenencia de tierras, facilitaron la llegada y adopción de nuevas tecnologías, lo que mejoró la eficiencia. En ese sentido, a partir de los años 90, el sector ingresó en una nueva fase: se incorporaron nuevos cultivos como la soja, se expandió la forestación y se transformaron los procesos productivos, con avances relevantes como la trazabilidad del ganado. Todos estos cambios coincidieron con el boom de las materias primas (2003-2014), que mejoró la rentabilidad del sector y, por esa vía, incentivó mayores inversiones generando una mejora sostenida de la eficiencia.

¿Cuáles son las implicancias?

Según la investigación del Instituto de Economía, los principales factores detrás de la mejora en la eficiencia productiva del sector están vinculados al uso de insumos que tienen un mayor contenido de tecnología y conocimiento, como es el mayor uso de fertilizantes y maquinaría, además de las mejoras genéticas sobre el ganado.

De esta forma, las fases de expansión sostenida de este sector se explican esencialmente por las mejoras de la productividad alcanzadas durante períodos concretos. A modo de ejemplo, la productividad llegó a explicar más de la mitad del crecimiento total en los períodos 1913-1930 y 1990-2016.

En ese sentido, los autores también identifican un punto de ruptura a principios de este siglo, cuando la mejora de la productividad se generalizó en el sector agrícola hacia todos sus subsectores. Ese quiebre coincidió con la transición de Uruguay hacia un modelo económico agropecuario más intensivo en conocimiento y tecnología, lo que también coincide con una nueva fase de la producción agrícola a nivel mundial, caracterizada por la mejora sostenida de la productividad y la rápida modernización.