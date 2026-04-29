De acuerdo con el último informe del Banco Mundial (BM), Perspectivas de los mercados de productos básicos, se espera un incremento en el valor de las exportaciones de energía de 24% en 2026, en el marco del conflicto entre Irán y Estados Unidos. A su vez, el reporte indica que las commodities crecerán 16% en promedio: 25% por encima de lo estimado a principios de año.

Las proyecciones del ente internacional están sujetas a una eventual disminución en las tensiones, con una eventual resolución del bloqueo del estrecho de Ormuz, que identificó el principal factor en “las disrupciones en el intercambio de commodities”. Las cifras estimadas suponen la apertura del estrecho en mayo, seguido por la normalización de los volúmenes de tráfico marítimo en la zona hacia octubre.

Asimismo, afectó al mercado de los fertilizantes, por lo que se prevé un incremento anual de los costos de 31%. En tanto, se constató “un amplio suministro de granos” en la antesala del conflicto y la región del Golfo mantiene “un rol directo más limitado en el comercio de alimentos”. Se espera que el incremento en el costo de estos sea moderado, de 2%.

El potencial bloqueo del estrecho fue visto históricamente como “un riesgo severo para la disponibilidad de commodities”, algo que ya se había alertado en 2023, recordó el BM. Además, lamentó que a pesar de la concreción de un alto al fuego y el comienzo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, estas “no han podido aliviar el déficit en el suministro de petróleo”.

Fue así que se constató un incremento en el precio de los productos básicos anteriormente mencionados. Desde el BM afirman que “la severidad última del shock actual” dependerá de dos factores: el grado de afectación de la producción de commodities en Medio Oriente y “el plazo y alcance en el retorno de volúmenes mercantiles en el estrecho de Ormuz”.

Sin perjuicio de ello, reconocieron que el escenario de análisis está sujeto a una “creciente incertidumbre”. Igualmente, cabe aclarar que para 2027 se prevé una reversión en los precios y se espera que el valor de los productos básicos caiga 12%, con un descenso en el costo de las energías, que el BM situó en 17%.

45 millones de personas podrían atravesar inseguridad alimentaria de mantenerse el bloqueo del estrecho de Ormuz

La publicación del BM también ahonda en las consecuencias macroeconómicas para los mercados emergentes y las economías en desarrollo, para las que se esperan peores resultados respecto de los estimados iniciales: 3,6%, cuatro puntos decimales por debajo de lo estimado en enero de este año. “Las consecuencias del conflicto han amortiguado los prospectos de crecimiento material”, enuncia el informe.

Asimismo, explica que la “contraparte” es una mayor inflación. De no resolverse el conflicto con celeridad, los precios podrían redundar en “disrupciones severas”, con una inflación promedio de entre 5,3% y 5,8%.

También alerta por la inseguridad alimentaria, en tanto el conflicto en Medio Oriente “amenaza con empeorar” la asequibilidad de los alimentos en un nivel global, y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha afectado rutas de suministro de países que dependen de alimentos importados. Según estima el BM, de prolongarse el conflicto y alcanzar los 100 dólares por barril de petróleo, 45 millones de personas podrían llegar a experimentar situaciones de inseguridad alimentaria.