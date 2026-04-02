El segundo semestre del año pasado acumuló 124.854.449 millones de transferencias bancarias, con un peso relativo de 88% sobre el total de pagos minoristas en nuestro país. Así lo recoge el reporte semestral del sistema de pagos minorista difundido por el Banco Central del Uruguay (BCU), en el que se constata un incremento de 3% interanual para las operaciones, con un valor “equivalente a 6,8 veces el producto interno bruto (PIB)”.

Según se informa en el documento, durante el segundo semestre de 2025 las transferencias efectuadas alcanzaron los 10.593 mil millones de pesos uruguayos. Esto representa un “crecimiento interanual de 24%” en términos de cantidad, mientras que el monto creció 4%.

El documento del BCU desagrega las transferencias de acuerdo con sus características, es decir, si son intrabancarias o interbancarias. En este sentido, las primeras tuvieron un peso de alrededor de 41,6% en el número de transferencias efectuadas –51.905.436– y 38% en los montos –4.026.915 millones de pesos–, con un incremento de 24% y 4% respecto del período anterior, respectivamente.

Del total de dichas operaciones, 81% se efectuaron en moneda nacional, y “el monto promedio por operación mantuvo la tendencia descendente” observada por el ente en períodos anteriores. Es así que se constató “una reducción de 8,1% en términos constantes frente al mismo período del año anterior”, recoge el informe.

Según el informe, la mayoría de las transacciones intrabancarias (67%) las concretaron personas físicas, quienes exhiben “mayor dinamismo”, con una variación interanual positiva de 17%. No así en términos de montos, para los que se constató una disminución de 9% en el promedio de operaciones entre personas físicas, estimado en 15.831 pesos; ni aquellas transacciones destinadas a personas jurídicas, que promedian los 7.737 pesos, 7% menos que en el período anterior.

En tanto, las transacciones interbancarias –que alcanzaron las 72.949.013 operaciones (58,4% del total) por un total de 6.565.668 millones de pesos (62%)– vieron un crecimiento similar, que ronda el 49% y 10% interanual en términos de operaciones y monto, respectivamente.

El informe revela que, así como su contraparte, estas transacciones fueron hechas predominantemente en pesos (93% del total) y los montos promedios mantienen una “tendencia a la baja”, con “una caída en términos reales de 26% en las transacciones en pesos uruguayos y de 19% en las denominadas en dólares”.

Otra modalidad al alza fue la de las transferencias instantáneas, que conquistaron un “peso relativo en el total de operaciones [interbancarias] cursadas” de 65%. En total, el BCU constató 34 millones de operaciones, el doble que en 2024. Con respecto a los montos, se observó un crecimiento de 78% interanual medido en precios constantes, y 90% se efectuaron en pesos, por un valor promedio de 3.470 pesos uruguayos.

El incremento general de las transferencias contrasta fuertemente con el declive de las operaciones con cheques, que se dirigen en la dirección opuesta, con una caída interanual cercana al 12% de las operaciones y 6% de los montos. Dichas cifras, de acuerdo con el BCU, “refuerzan la tendencia a la baja” del medio de pago.

En lo que respecta al uso de tarjetas y dinero electrónico, se constataron 104.449 tarjetas de débito; 9.433 de crédito y 39.042 instrumentos de dinero electrónico más respecto del primer semestre de 2025. También crecieron los volúmenes de las operaciones: mientras que las tarjetas de débito y crédito vieron un incremento de 16% y 9%, respectivamente; el banco estimó un incremento para el dinero electrónico de 72%.

En total, el conjunto de modalidades aumentó 18% con respecto al año anterior; si bien dicha estimación no considera movimientos concretados fuera del país ni tampoco el retiro de dinero en efectivo. Así, el informe indica que “la estructura de mercado se mantiene estable”, con una fuerte presencia de las operaciones con tarjetas de débito, de 61%.