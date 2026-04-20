Perspectivas de crecimiento continúan cayendo

Consultado por Telemundo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, advirtió que “lo que estaba previsto en el presupuesto, que era un crecimiento para este año de 2,2%, no va a ocurrir. Seguramente va a ser un crecimiento inferior, que va a estar en torno a 1,6% y 1,7%”. Para el año pasado, el gobierno anticipó un crecimiento de 2,6% y terminó siendo de 1,8%, con lo que continúa ampliándose la brecha entre las estimaciones oficiales del presupuesto quinquenal y el crecimiento efectivamente observado.

Sobre esta problemática, la reciente encuesta de expectativas difundida la semana pasada por el Banco Central arrojó nuevamente una corrección bajista para la proyección de crecimiento de este año, que se ubica ahora en torno a 1,3% (tres décimas por debajo de lo estimado un mes atrás). El analista más pesimista estima una expansión de apenas 0,3% durante este año, mientras que el más optimista proyecta un crecimiento de 2%.

En ese sentido, la evolución de las expectativas en torno al desempeño económico de 2026, plasmada en el gráfico (que muestra cómo ha ido cambiando mes a mes la proyección de los analistas para el año en curso), ilustra el mayor pesimismo que se ha ido consolidando sobre la marcha de actividad: la estimación de crecimiento para este año pasó de 2,2% (en línea con lo previsto en el presupuesto) a 1,3% entre abril de 2025 y abril de 2026.

Lo anterior está en línea con lo que sugieren otros indicadores adelantados, como el índice líder elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Según la medición de marzo, ya son dos mensuales las que se acumulan, anticipando que el estancamiento de la economía se habría extendido durante el primer trimestre de este año. En efecto, advierten desde el Ceres, “esto ratifica una trayectoria de debilitamiento de la actividad económica que se da desde la mitad del año pasado”, aunque, “para afirmar una tendencia a la baja de la actividad durante 2026, habrá que esperar a tres registros negativos consecutivos”.

De acuerdo con Oddone, si bien “habrá que ver la duración del shock externo que estamos atravesando y los efectos que ese shock tiene sobre la actividad económica”, existen “señales positivas de recuperación” en lo que va del año.

Más allá de 2026, tanto los analistas como el Comité de Expertos visualizan que el crecimiento seguirá estando por debajo de las estimaciones oficiales del presupuesto, que podrían ser también revisadas en el marco de la próxima Rendición de Cuentas. En particular, los analistas consultados en abril por el BCU recortaron dos décimas su previsión de crecimiento para 2027, que actualmente se sitúa en torno a 1,7%.

“En términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida”

Además de anticipar la rebaja de la previsión oficial de crecimiento, Oddone volvió a cerrar la puerta del debate tributario, en una semana marcada por los trascendidos del informe que le encargó el plenario del Frente Amplio a la unidad de Economía sobre iniciativas tributarias y por la publicación de un reporte del Observatorio Fiscal Internacional que advierte sobre la concentración del patrimonio en Uruguay y la regresividad de su sistema tributario.

De este último documento se desprende que el 1% más rico (11.335 personas) concentra el 22% del ingreso nacional y el 37% de la riqueza, habiendo 40 centimillonarios (personas con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares) que acumulan 14.900 millones de dólares. Además, señala que “el sistema tributario uruguayo hace poco para corregir esta desigualdad”, dado que, considerando todos los impuestos, el 50% más pobre de la población es el grupo que paga más (31%), en tanto el 10% paga 27% y el 1% apenas el 23%.