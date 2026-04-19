En el marco de los cambios tributarios que el año pasado impulsó el Poder Ejecutivo a través del presupuesto quinquenal, y de la simultánea discusión sobre el impuesto al 1% más rico para mitigar la pobreza infantil promovida por el PIT-CNT, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) le encomendó a la unidad temática de Economía de la fuerza política la elaboración de un documento sobre el sistema impositivo. En este informe, cuyo contenido trascendió la semana pasada, se manejan posibles modificaciones a varios gravámenes, entre ellos, el IVA y el impuesto al patrimonio de las personas físicas.

Consultado al respecto, en una entrevista con Telemundo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que desde el equipo económico se observa “con muy buenos ojos” que la discusión sobre el sistema tributario “sea promovida tanto por los ámbitos técnicos como por los ámbitos políticos”. “No obstante lo cual nosotros hemos dicho que, en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida, y por lo tanto no estamos en condiciones de avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están propuestos sobre la mesa”, afirmó.

En el documento se plantea, entre otras cosas, revisar la exoneración del impuesto específico interno (Imesi) en los vehículos eléctricos de alta gama, avanzar hacia la unificación de las rentas del capital y del trabajo en el caso del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y mejorar la progresividad del impuesto al patrimonio a los efectos de “lograr un mayor aporte fiscal de los sectores de mayor concentración de riqueza”.

En el informe también se sugiere “examinar detenidamente” la eventual implementación de un IVA personalizado, algo que figura a texto expreso en las bases programáticas del FA. Sobre esto último, Oddone manifestó: “Nosotros el tema de avanzar sobre un IVA personalizado es algo que estamos estudiando”. De todos modos, el ministro puntualizó que la puesta en marcha de un IVA personalizado no sería algo inmediato.

La unidad temática de Economía del FA aclaró que las distintas propuestas incluidas en el documento no se proponen como “pasos concretos a dar”, ya que esto “son prerrogativas de los ámbitos de decisión política del Frente Amplio y de las autoridades gubernamentales”. En ese sentido, el senador del FA Sebastián Sabini sostuvo días atrás que el informe será parte de la discusión que a mitad de año se dará en torno al proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Por otra parte, desde Estados Unidos, a donde viajó para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Oddone reiteró que el equipo económico está revisando a la baja las proyecciones sobre el crecimiento de la economía en 2026. “Lo que estaba previsto en el presupuesto, que era un crecimiento para este año del 2,2%, no va a ocurrir. Seguramente va a ser un crecimiento inferior, que va a estar en torno al 1,6% y 1,7%. Habrá que ver la duración del shock externo que estamos atravesando y los efectos que ese shock tiene sobre la actividad económica”, expresó, si bien destacó que en el primer trimestre del año se han vislumbrado “señales positivas de recuperación”.

El ministro afirmó, además, que en el exterior “hay una alta valoración del Uruguay” por lo “lo que ha hecho durante todos estos años”. Dijo que se trata de “un activo que Uruguay construyó y que este gobierno ha consolidado”. Mencionó que Uruguay “sigue siendo el país con menor riesgo país de América Latina”.

Asimismo, Oddone señaló que en el marco de la visita oficial a Estados Unidos ha habido reuniones con empresas interesadas en instalarse en el país, fundamentalmente, vinculadas a “sectores tecnológicos”. “Ahí hay muchas preguntas respecto a temas tributarios, a temas del costo de la energía, a temas de costos logísticos, a temas vinculados a telecomunicaciones”, comentó.