El integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) en representación de la Universidad de la República (Udelar), Alejandro Maiche, presentó este jueves su renuncia al organismo. Según informó a la diaria la presidenta, Alex Mazzei, el próximo lunes se presentará la carta de renuncia en la sesión de la directiva.

Según explicó el propio Maiche a la diaria, con la implementación de la ley de urgente consideración (LUC), que establece que la Comisión Directiva estará integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, la Udelar dejaría de estar en la dirección del instituto y, en conjunto con el rector Rodrigo Arim, “valoramos que quizá el mejor lugar para aportar al Ineed no sea desde ahí; en vista de la nueva normativa no parece lo más razonable continuar”.

La LUC fue promulgada el 9 de julio y la transición hacia la nueva directiva también preocupa a Mazzei. “Estamos todos esperando que se procese el cambio de autoridades lo más rápido posible”, dijo la presidenta, y mencionó que el ejercicio de su cargo, uno de los dos designados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), debería haber terminado el 19 de abril. “Ya hemos manifestado que es muy importante que nombren a las nuevas autoridades, porque hay responsabilidades a cumplir con plazos, y el presupuesto”, añadió.

Aristas en pandemia

Si bien este cambio de la dirección del instituto es uno de los motivos que esgrime Maiche, advirtió que sería “deshonesto e ingenuo” no reconocer que la renuncia también se vincula “con la discusión y con la forma de operar sobre la discusión” entorno a la resolución del lunes, cuando, pese a la pandemia, se definió hacer [el estudio Aristas Primaria este año] (https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2020/7/discusion-en-ineed-por-aplicacion-de-aristas-este-ano-y-por-la-transicion/).

“Cuando asumieron las autoridades presuponíamos que iba a haber un cambio en breve en los delegados del MEC o de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública; ambos organismos tienen, hasta ahora, dos representantes en la directiva, y la Udelar el quinto], que no se oficializó. La situación de la emergencia sanitaria nos obligó a tomar una decisión según nuestro entender, que fue suspender Aristas por razones técnicas, sobre la base de que los resultados de Aristas este año va a ser muy difícil que sean comparables con la serie anterior y las futuras”, señaló Maiche, que cuestionó que después de tomada esa resolución, el MEC y la ANEP “generaron cambios políticos para revertirla. La Udelar no quiere avalar esa manera de funcionamiento con la presencia en la directiva, porque es un funcionamiento que, por lo menos, prioriza los aspectos políticos en el accionar”. La referencia es a que la resolución de suspender Aristas 2020 se tomó el 22 de junio, mientras que el 29 de junio la ANEP resolvió nombrar a Javier Lasida y Guillermo Fossati como sus representantes en el Ineed, y finalmente el 20 de julio la nueva directiva revirtió la decisión y aprobó la realización de Aristas este año.

Para Maiche “es claro que el cambio de autoridades tuvo que ver con revertir esta decisión”, y mencionó que en los otros temas de discusión del Ineed en estas semanas “los nuevos delegados se mantuvieron al margen, se asumían en transición y nos preguntaban a nosotros qué era lo que nos parecía que había que hacer; y en este tema para nada fue así”.

Punto de partida fácil

Si bien dijo que no puede “atribuir intenciones”, para Maiche “es claro que esta medición de Aristas, en términos de desempeño, va a dar bastante más baja” que [la anterior, de 2017] (https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/evaluacion-sobre-logros-educativos-en-primaria-marca-alta-inequidad-del-sistema/). Aristas mide los desempeños en lectura y matemática de estudiantes de tercero y sexto año de escuela, y está previsto que la medición se haga cada tres años.

“En una situación donde con suerte hubo dos tercios de los días de clase, va a ser una medición mucho más baja. Estoy convencido de que todo el mundo la va a leer en términos de la pandemia, pero también es cierto que se hace en el 2023 de nuevo y, ojalá, vaya a dar mejor, pero esa mejoría no vamos a saber si responde a buenas políticas aplicadas o simplemente a que las cosas van a ser más normales que lo que son ahora en 2020”, señaló Maiche.

En su lugar, la anterior directiva era proclive a tomar una medición que se hizo a 7.000 niños de tercero y sexto año de escuela en noviembre de 2019, y volver a medir a esos niños en agosto o setiembre de este año. “El Ineed tenía la posibilidad de hacer un estudio que aislara el efecto de la pandemia”, recalcó.

Al no hacerlo, y “como hay un evento extraño tan fuerte, la serie no nos va a dar pautas sobre si las políticas que se aplicaron en estos tres años fueron buenas, malas o más o menos, y lo mismo nos va a pasar para los tres años siguientes, no vamos a saber cuánto pesó uno o el otro, porque no logramos aislar el efecto de la ausencia de presencialidad”. Para el psicólogo e investigador en cognición, con “estos puntos de partida la tentación de no apretar tuercas es grande, porque los resultados van a subir solos”, y añadió que, si bien “el Ineed es chico, ha tenido una importancia bastante grande en campaña, para validar o no las cosas que se hacen bien o mal”.