El presupuesto ingresó al Parlamento a través de la Cámara de Diputados, y desde ese momento uno de los actores más preocupados por la asignación presupuestal ha sido la Universidad de la República (Udelar), a la que el Poder Ejecutivo no otorgó aumento en el quinquenio.

Su rector, Rodrigo Arim, se encargó personalmente de hablar con los legisladores para intentar que algunas de las líneas de trabajo consigan financiación. Según aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja, el nacionalista Sebastián Andújar, están “trabajando para tratar de asistir en las reivindicaciones que tiene la Udelar sobre cosas que pueden quedar truncas sin asignación presupuestal”.

Según Andújar, están “priorizando la continuación de las carreras en el interior, la descentralización universitaria, que es lo que más nos preocupa, después las becas y la alta dedicación”. El diputado destacó que los cargos de dedicación total en la Udelar son “una motivación para que los jóvenes investigadores no se vayan del país, que se queden acá trabajando”. El legislador recalcó que esas tres áreas tienen prioridad porque así lo manifestó Arim en las reuniones que mantuvo con los representantes.

De todas formas, comentó que los fondos no están asegurados: “Todo lo que está dentro del presupuesto tiene margen de maniobra, pero la bolsa es la misma; cuando le otorgás algo a alguien es porque se lo estás quitando a otro, estamos trabajando en eso. Entendemos que la Udelar tiene una importancia muy relevante, pero todavía estamos trabajando y no sabemos quién va a salir desbeneficiado si se reasignan los recursos, porque seguro no es un incremento presupuestal; el número presupuestal global no puede cambiar”.

La semana que viene, pasadas las elecciones departamentales, las instituciones volverán a comparecer en el Palacio Legislativo para expresar sus preocupaciones y contar a los diputados el plan de trabajo proyectado para el quinquenio.

Con respecto al presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Andújar dijo que esperan la presentación de las autoridades para “ver cómo van a ser la evolución del trabajo, la implementación de nuevas políticas educativas, y las necesidades que eso nos plantea”. El diputado agregó que “hasta ahora la ANEP no ha planteado ninguna preocupación mayor con respecto a los planes educativos que tiene, como sí lo hizo la Udelar”, por eso aún no se definen qué áreas del presupuesto de la ANEP se pueden priorizar.