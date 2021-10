No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El paro de 24 horas definido por la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en reclamo de instancias de negociación colectiva de cara a la elección de horas para 2022 volvió a enfrentar al sindicato con las autoridades de la educación. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo hoy en una rueda de prensa que Fenapes “es parte del problema, no de la solución” y lamentó que elijan la medida del paro para plantear sus reclamos, cuando existen otras vías para hacerlo.

“Es la única forma que eligen y, lamentablemente, eso castiga a los alumnos, los mismos alumnos que se quedaron sin miles de horas de clase por un mal uso de las licencias sindicales. Son todas cosas que lamentamos, pero vivimos en una sociedad libre y ellos tienen el derecho a tomar esa clase de decisiones, pero son responsables” de ello, cuestionó.

Sobre la elección de horas, el proceso de planificación está a cargo de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que en los próximos días informará los detalles al Consejo Directivo Central (Codicen), según informó a la diaria su presidente, Robert Silva. El jerarca detalló que la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, le manifestó que la elección será virtual en 11 departamentos, con pautas que se van a hacer públicas en los próximos días.

En el marco de ese proceso, Silva detalló que durante la elección virtual habrá centros educativos referentes establecidos y también se pidió colaboración del Plan Ceibal para la entrega de dispositivos.

“En lo personal, siempre hemos sostenido que tenemos que cambiar la elección de horas de los docentes. Como docente, pasé muchísimas horas aglomerado, por no decir hacinado, en situaciones no convenientes y mucho menos dignas para un profesional de la educación en diversos centros educativos donde yo trabajo, que es la UTU. Una posibilidad de hacerlo es aprovechando la tecnología y generando nuevas posibilidades, hay que verlo con buenos ojos”, dijo Silva, y aclaró que “como toda innovación”, estará “sujeta a evaluación” para determinar cómo se seguirá implementando a futuro.

Consultado sobre las acusaciones de Fenapes sobre que una elección virtual podría ser un “terreno fértil para conductas clientelistas y designaciones irregulares”, el presidente del Codicen respondió que “lo que menos hay que hacer es generar sospechas”. “Si hay alguna situación efectiva en que pueda darse la vulneración de derechos hay que ponerla sobre la mesa y siempre estaremos dispuestos a atenderla”, agregó. Como ejemplo, mencionó que la elección de horas de los directores de liceos “es virtual desde hace tiempo” y dijo no haber escuchado “ningún planteamiento de Fenapes” al respecto. “Llegamos para hacer muchas cosas de una manera distinta, respetando los derechos de todos”, resumió.

José Olivera, dirigente de Fenapes, respondió este martes a los dichos de Da Silveira. En su opinión, “el ministro de Educación está despeinado a pesar de que no tiene pelo. Hace mucho rato que no sabe cómo defender los intereses corporativos privados de los cuales es un funcionario. Hay comentarios que vienen de algunos actores del gobierno que no contribuyen en nada a generar las condiciones de un diálogo que permita encontrar soluciones a los problemas que hoy tiene la educación”.

A su entender, Da Silveira debería ocuparse de “los recortes presupuestales en la ANEP, las limitaciones en la alimentación escolar, la mayor cantidad de estudiantes por grupos cuando hay docentes sin trabajo; debería responder a eso, aunque no debería intervenir directamente porque la ANEP es un ente autónomo”.

Para Olivera se reinstala “con gran opacidad y discrecionalidad” cambios en la forma de elegir las horas en enseñanza media que “van a fomentar unas prácticas que teníamos superadas y desaparecidas del sistema educativo, que eran el clientelismo y el amiguismo a la hora de asignar los cargos docentes”.