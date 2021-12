La transformación educativa presentada este lunes por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y anunciada meses atrás, no pasa desapercibida para el movimiento estudiantil de secundaria. Si bien las autoridades hablaron de una reforma curricular para todo el sistema, habrá un énfasis especial en la educación media y en particular en los bachilleratos. Este jueves, el Gremio Estudiantil del Liceo Zorrilla (GEZ) ocupó el centro educativo con ese punto como el principal de sus reivindicaciones, al igual que lo había hecho el miércoles el gremio de estudiantes del IAVA.

En diálogo con la diaria, los voceros del GEZ, Nicolás Olivieri y Martina Salles, señalaron que solicitaron información sobre la reforma curricular y la ANEP respondió que sólo se trata de un documento “borrador” que está “pensado para ser construido junto a todos los actores educativos”. Al respecto, consideraron que lo que dicen las autoridades es falso, porque desde los distintos sindicatos de la educación les manifestaron que han intentado generar instancias de diálogo sobre los cambios propuestos, pero les han sido negadas o fueron ignorados.

Además, el gremio reclama “por mayor presupuesto y en contra de los recortes”, que cuantifican en 56 millones de dólares para la ANEP. Olivieri y Salles señalaron que desde la Inspección de Secundaria les dijeron al respecto que el tema “está siendo trabajado en otros ámbitos junto con los sindicatos”, lo que también “es totalmente falso”. En ese sentido, valoraron que ante esa actitud de las autoridades existe una “desinformación a nivel general”, lo cual lamentaron. En suma, los estudiantes reclaman contra el pedido de destitución que la División de Jurídica de Secundaria realizó hasta ahora sobre tres profesores de San José, a quienes respaldan.

Condiciones de estudio

Entre las reivindicaciones del GEZ también está la disconformidad por el aumento de la cantidad de grupos y estudiantes por grupo en la institución, lo que afecta las condiciones de aprendizaje, según denuncian. En concreto, los voceros plantearon que “es inviable que en un sexto artístico lleguen compañeros y tengan clase parados porque no da la capacidad del salón”, algo que ocurrió este año, más allá de que la superpoblación viene de años atrás, según plantean. Al respecto, indican que la respuesta que recibieron desde la inspección es que “la Reguladora está mirando eso y que ellos tienen calculado exactamente cuántas personas entran cómodas dentro del salón”.

Salles y Olivieri plantearon que, “como hay superpoblación, abren más grupos”, pero el centro educativo no cuenta con suficientes salones. Por ejemplo, denunciaron que en 2020 se abrió un grupo de 5° Artístico que ocupó el salón de música. “Dejamos de tener salón de música, pasamos a tener clases de música en biblioteca, que no es cómodo para el docente ni para los alumnos. También perjudicó el estado de los instrumentos, el funcionamiento de las clases y a los alumnos en general, porque si no podemos tener las clases en condiciones no se aprende bien”, relataron. Según añadieron, con la dirección del liceo llegaron a una solución que entienden no puede extenderse en el tiempo. Eso implica el uso de un salón que utilizaba la asignatura Historia del Arte, que tiene televisión y proyector. Los estudiantes reclaman “que no se abran de vuelta esos grupos”, que podrían trasladarse a otros centros educativos, lo que permitiría que “no se sigan perdiendo espacios específicos” de las distintas asignaturas en el Zorrilla.

Al igual que los estudiantes del IAVA, el GEZ reclama condiciones para la atención de la salud mental de los estudiantes, algo que consideran “totalmente necesario después de la pandemia, el aislamiento y la virtualidad”. Concretamente, pretenden que el liceo cuente con un equipo multidisciplinario completo, ya que actualmente sólo tiene una psicóloga. Sostienen que también se necesita un asistente social y una psicopedagoga que permita atender muchas situaciones que no se están afrontando debidamente. Por ejemplo, denuncian que estudiantes que sufren ataques de pánico no encuentran a la psicóloga en el momento en que la precisan o que la profesional muchas veces no puede atenderlos.

Salles y Olivieri advirtieron que esa situación repercute en que los cuatro adscriptos del liceo diurno se vean sobrecargados, porque son quienes deben atender esas situaciones cuando no están formados para ello. “Hay un montón de situaciones diversas que no se están pudiendo atender y la respuesta de la Inspección es que nosotros somos privilegiados porque tenemos una psicóloga. En primer lugar, no tendría que ser un privilegio y, segundo, no alcanza con una psicóloga, es un un centro educativo muy grande con mucha población”, cuestionaron.

Apoyos

Los estudiantes del Zorrilla dijeron que les llamó la atención que cuando comenzaron la ocupación por la mañana, la Inspección les manifestó que por una orden verbal del Consejo Directivo Central de la ANEP, no les otorgarían las llaves del liceo, como suele ocurrir en las ocupaciones. De todas formas, valoraron el apoyo que recibieron desde gremios de otros liceos de la capital y también de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo y de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria. El GEZ organizó diversas actividades durante la ocupación, como talleres y la limpieza y pintado de los bancos del centro educativo. Además, reciben apoyos de alimentos y artículos de limpieza, ya que la ocupación se extenderá hasta el viernes.

Por su parte, tras haber sido desalojados el miércoles, este jueves el Gremio Estudiantil del IAVA (GEI) volvió a ocupar el centro educativo con la misma plataforma. Los estudiantes rechazan la reforma educativa de la ANEP y también reclaman diálogo, mientras que repudian el “recorte” presupuestal de 56 millones de dólares en el organismo. Además, apoyan a los profesores de San José y también reclaman la culminación de obras en el IAVA, en particular las que hagan que deje de caerse el revoque de techos y paredes y las que permitan que todo el edificio sea accesible. En suma, piden más intérpretes de lengua de señas en el liceo y “un plan de estudios que contemple a los estudiantes sordos en su currícula”.

Según supo la diaria, este jueves el GEI fue convocado a una reunión de diálogo en la Dirección General de Educación Secundaria.