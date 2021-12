Después de que la Administración Nacional de Educación Pública emitiera un comunicado ratificando la confianza en la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo, Robert Silva, se refirió este viernes a la polémica generada luego de que la jerarca incluyera en su currículum una formación de posgrado inexistente.

En declaraciones a la radio Sport 890, Silva dijo que Cherro “realizó la formación que se indica”, que fue “una especialización o un curso superior de comunicación organizacional y lo aprobó con sobresaliente-muy bueno”. Al respecto, agregó que la jerarca informó al Codicen que “era un curso de estudio superior” que “se ofreció como un curso de posgrado o para egresados”, pese a que la Facultad de Información y Comunicación informó a la diaria que no se trató de un posgrado.

“En la página web [de Secundaria] estaba indicado como un posgrado; aparentemente se averiguó en la facultad y ese posgrado con esa denominación no se había realizado, ahí se generó esa falta de sintonía entre lo que ella decía en la web y lo que aconteció”, explicó Silva. En esa línea, admitió que “hubo una denominación que no fue correcta” porque “no era un posgrado, pero sí era un curso de educación superior que se realizó”. Al respecto, valoró que fue una formación que Cherro realizó y que no fue inventada, y valoró que “la identificación así como estaba no está con el nomenclátor que tiene la facultad actualmente”.

El jerarca señaló que, al recibir las explicaciones de Cherro, el Codicen “entendió que no había por qué quitarle la confianza, al contrario, ratificarla y hacer especial mención a su formación en el área educativa, que es lo que se tuvo en cuenta para confiarle la conducción de la educación secundaria”. En ese sentido, dijo que la jerarca tiene dos líneas de formación. Además de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, indicó que es egresada del Instituto de Profesores Artigas y “tiene una destacada carrera” en la educación.