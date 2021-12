No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El sitio web de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) informa que su titular, Jenifer Cherro, es profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República (Udelar). Hasta la pasada medianoche se agregaba que la jerarca “cuenta con un Posgrado en Comunicación Organizacional realizado también en la Udelar”, información que también habían incluido en su presentación pública a través de la cuenta oficial de Twitter. En un currículum ampliado al que se accedía en la misma página, se afirmaba que Cherro realizó dicho posgrado en 2002 en la ex Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom), institución que en 2013 se unió con la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) para formar la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

No obstante, la diaria confirmó a través de distintas vías que la Liccom nunca ofreció un posgrado de comunicación organizacional. Según aclaró la FIC en un pedido de acceso a la información pública realizado por este medio, el primer posgrado que ofreció la ex Liccom es la Maestría en Información y Comunicación, en ese entonces en conjunto con la ex EUBCA y ahora gestionada desde la FIC. El plan de estudios de la maestría fue aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar el 21 de junio de 2011.

“No entiendo por qué te interesa mi CV”, respondió Cherro a la diaria en primera instancia, pero horas después agradeció por haber tenido que corroborar la información entre sus papeles vinculados a su formación. La jerarca remarcó que es licenciada y profesora egresada, pero admitió un “error” en considerar el curso realizado en 2002 como un posgrado, y después de hablar con la diaria se cambió la redacción de su presentación en la web institucional y el currículum ampliado.

Según detalló Cherro, en realidad aprobó un curso de educación permanente que realizó en el segundo semestre de 2002. Según la Ordenanza de Posgrados de la Udelar, los posgrados “habilitan a la obtención de títulos o diplomas que supongan para su realización que el alumno sea graduado universitario o que, excepcionalmente, acredite formación equivalente”. Los posgrados que en general se ofrecen desde instituciones académicas son diplomas, especializaciones, maestrías o doctorados y, en el caso de la Udelar, los respectivos planes de estudios deben ser aprobados por el CDC. En cambio, los cursos de educación permanente son más cortos, están orientados a la actualización profesional y no están dirigidos únicamente a graduados, sino que también pueden cursarlos estudiantes avanzados y público en general.

Desde que asumió el cargo de directora general de Secundaria, en mayo del año pasado, Cherro ha mantenido una relación conflictiva con los sindicatos de la educación, que la han acusado de persecución en reiteradas oportunidades. En el caso de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), el caso más resonante fue por el sumario abierto a 14 profesores del liceo 1 de San José por posar dentro del centro educativo con carteles contra la reforma Vivir sin miedo, en 2019. Después de que ese año el entonces Consejo de Educación Secundaria cerrara el tema con una exhortación y sin sanciones para los profesores, bajo la gestión de Cherro se resolvió reconsiderar el caso. Ello ocurrió después de que la ex directora del liceo, Miriam Arnejo, consultara a la jerarca sobre el estado de la denuncia, lo que desembocó en que en marzo de 2021 se sumariara a los profesores con retención de 50% de los haberes y separación del cargo.

El segundo episodio de mayor difusión pública también tuvo como protagonistas a Cherro y Arnejo, que en 2013 integraron un grupo de directoras que realizó varias reivindicaciones laborales y cuestionó a las autoridades de la educación del momento, e incluso ambas llegaron a concurrir a una comisión parlamentaria para exponer sus demandas. Ya con Cherro al frente de la DGES, Arnejo, ya jubilada, denunció públicamente al dirigente de Fenapes Marcel Slamovitz por un supuesto uso abusivo de las licencias sindicales en 2016 y 2017, lo que motivó que se abriera una investigación administrativa en la DGES y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Como Cherro nombró públicamente a las autoridades del CES del momento, los entonces consejeros Celsa Puente y Javier Landoni iniciaron una demanda contra la jerarca y también contra Arnejo y la propia Administración Nacional de Educación Pública, por haber permitido la difusión de los detalles de una investigación reservada.

La Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES) incluso llegó a declarar persona no grata a Cherro, a quien acusan de querer incidir en el uso de la licencia sindical del gremio. Incluso ello generó el respaldo público del PIT-CNT y que el actual presidente de la central, Marcelo Abdala, dijera semanas atrás que la directora de Secundaria está “pasada de rosca”.

Finalmente, Cherro también fue cuestionada en setiembre de este año después de afirmar que los mejores resultados de promoción en liceos de Colonia se deben a cuestiones “genéticas”, pese a que después aclaró que utilizó el término como sinónimo de “génesis”.