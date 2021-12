No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La directora general de Secundaria incluyó en su currículum un posgrado que nunca existió

El sitio web de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) informa que su titular, Jenifer Cherro, es profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República (Udelar). Hasta principios de diciembre se agregaba que la jerarca “cuenta con un Posgrado en Comunicación Organizacional realizado también en la Udelar”, información que también habían incluido en su presentación pública a través de la cuenta oficial de Twitter. No obstante, la diaria confirmó a través de distintas vías que la Liccom nunca ofreció un posgrado de comunicación organizacional. La jerarca remarcó a la diaria que es licenciada y profesora egresada, pero admitió un “error” en considerar el curso realizado en 2002 como un posgrado

Cherro recibió el respaldo del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, “No era un posgrado, pero sí era un curso de educación superior que se realizó”, mientras que el ministro de Educación dijo que “no se puede negar lo que está ocurriendo ni cobrar al grito”.

ANEP analiza extender suspensión de clases presenciales

Salon de clase en la escuela 336, de Casavalle (archivo, junio de 2020). Foto: Mariana Greif

La suspensión de clase fue nuevamente uno de los temas centrales del año en relación a la educación. En abril la Administración Nacional de Educación Pública (ANPE) analizaba prorrogar la suspensión de clases presenciales que había impuesto en marzo por más tiempo.

En su momento el consejero de la ANEP, Juan Gabito, justificaba esta decisión de las autoridades de la salud diciendo: “Esta decisión no la tomó la ANEP, sino el gobierno nacional por la situación sanitaria; la determinación de cerrar los centros no previno de los contagios intracentros, sino para frenar la gran movilidad que implica que 700.000 alumnos y más de un millón de funcionarios se trasladen”.

A mitad de año las autoridades anunciaron que a partir del lunes 7 de junio se retomaría el cronograma de retorno a la presencialidad en educación primaria, terminando la última etapa el 21 de junio.

Inicio de clases: ANEP hará un llamado público para “aumentar espacios” y se evalúa compra de aulas móviles

Escuela Japón de Montevideo (archivo, junio de 2020). Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Durante el verano 2021 fueron varios los caminos que recorrieron las autoridades para llegar a la presencialidad en marzo que se vio cortada rápidamente ante el aumento de casos de coronavirus que trajo el ingreso de la variante delta al país. Entre las posibilidades que manejaron en la ANEP estuvo hacer un llamado público a diferentes espacios para aumentar las aulas y luego se conocieron diferentes prestamos de espacios que hicieron la Universidad de la República (Udelar) y algunos sindicatos para que se usaran como salones para Primaria y Secundaria.

Facultad de Veterinaria inauguró su nueva sede central en Villa García, que implicó una inversión de 1.500 millones de pesos

Foto: Alessandro Maradei

Después de más de 100 años, uno de los servicios más antiguos de la Universidad de la República (Udelar) concretó un proyecto de mudanza del que se hablaba al menos desde hace 30 años. La Faculta dde Veterinaria inauguró su nueva sede que cuenta ahora con más espacio y con tecnología de última generación en laboratorios y el hospital veterinario.

Recién recibida de maestra en Canelones, Evelyn Marchicio cuenta cómo es transitar por el sistema educativo con una discapacidad motriz

Evelyn Marchicio. Foto: Alessandro Maradei

En su tránsito por el sistema educativo, en primer año de magisterio fue la primera vez que sintió algún trato diferencial, cuando algunos docentes le plantearon dudas sobre si podría enfrentarse a un salón de clases y trabajar a cargo de un grupo de niños. “En el transcurso de ese año y con las primeras prácticas esos fantasmas no pasaron a mayores, vieron que me podía desenvolver bien frente a un grupo”, cuenta la maestra en entrevista con la diaria. Según agrega, las únicas adaptaciones que tuvo que hacer fueron algunas planificaciones de forma diferente que sus compañeros, por ejemplo, llevando algún recurso preparado previamente o apoyándose un poco más en la tecnología, pero no más que eso.

Abrieron las inscripciones para la prueba que permite acreditar el ciclo básico

Liceo 21, en Montevideo (archivo, junio de 2020). Foto: Daniel Rodríguez, adhocFOTOS

Acredita Ciclo Básico es una modalidad que instaló ANEP en 2020 para que mediante una prueba los interesados puedan acreditar ese tramo de estudios. Las inscripciones son en febrero y pueden presentarse los mayores de 21 años que hayan culminado la enseñanza primaria y consideren que cuentan con las habilidades y conocimientos necesarios para acreditar la educación media básica.

Docentes de San José fueron notificadas de que se pide su destitución y Fenapes está dispuesta a llevar el caso ante OIT y CIDH

Manifestación en apoyo a docentes sancionados, el 1 de marzo de 2021, en San José. Foto: Agustina Saubaber

La investigación de los 14 profesores del liceo 1 de San José por haberse tomado fotos dentro del centro educativo a favor de la campaña No a la reforma en 2019 parecía estar cerca de concluir en octubre, pero no así el caso. Según informó la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en un comunicado de su Comité Ejecutivo, dos de las docentes investigadas fueron notificadas de que la División Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) recomienda su destitución, ya que entiende que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo político.Desde Fenapes sostienen que el informe jurídico “tergiversa” declaraciones de testigos que “evidencian lo contrario” de lo que se concluye y por eso con el respaldo de Internacional de la Educación se dispusieron a hacer la denuncia a la Organización Internacional de Trabajo.

Jerarcas de secundaria durante la gestión del FA iniciaron juicio contra Jenifer Cherro, ANEP y exdirectora del liceo de San José

Celsa Puente en el Palacio Legislativo Foto: Agustina Saubaber

Los exjerarcas del Consejo de Educación Secundaria (CES) Celsa Puente -directora general entre 2014 y 2018- y Javier Landoni -consejero del organismo de 2015 a 2020- presentaron este lunes un escrito para iniciar un juicio civil contra la actual titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Jenifer Cherro, la exdirectora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Bajo el patrocinio de Óscar López Goldaracena, los denunciantes entienden que sufrieron daños y perjuicios morales a raíz de “acusaciones falsas y opiniones denostativas, difamantes y agraviantes” que Cherro y Arnejo expusieron públicamente “de forma reiterada, intencional y contumaz”, según el escrito, al que accedió la diaria.

Los delegados docentes terminan su mandato el 4 de febrero y se disuelven los consejos de Primaria, Secundaria y Educación Técnico-Profesional

Escuela en Casavalle (archivo, junio de 2020). Foto: Mariana Greif

La ley de urgente consideración (LUC) modificó decenas de artículos de la Ley General de Educación de 2008, entre ellos la conformación del gobierno de la educación. En febrero desaparecieron los consejos de educación salvo el Consejo de Formación en Educación. Los demás pasaron a ser Direcciones Generales, encabezadas por un director general y un subdirector. La nueva dirección no contempla la integración de un representante electo por el cuerpo docente, como establecía la Ley de Educación. De esta forma, dejaron de existir los órganos colegiados ni representantes electos por los docentes en la mayoría de la ANEP.

Gobierno advierte que reinstalación de consejos con participación docente en subsistemas de la ANEP pondrá en riesgo la reforma educativa

Robert Silva y Pablo Da Silveira, en la presentación del Plan de Polìtica Educativa 2020 – 2025 (archivo, agosto de 2021). Foto: Alessandro Maradei

Desde el gobierno entienden que el capítulo de educación de la ley de urgente consideración (LUC) ha mejorado la gestión de la ANEP. El integrante del Codicen Juan Gabito considera que “en lo que más se gana es en agilidad y fluidez de las comunicaciones”. Según fundamentó a la diaria, ello se debe principalmente al hecho de que los directores generales de los subsistemas sean parte del Codicen, que “da un acceso inmediato no sólo a lo resuelto y a lo que se pide o se proyecta hacer, sino a cuál es el feeling de la conducción”.