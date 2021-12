En una acalorada sesión que tuvo acusaciones varias, con sólo los votos del oficialismo la Cámara de Diputados aprobó la extensión del trabajo de la comisión que investiga las presuntas licencias irregulares de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Sobre el filo del plazo, puesto que la comisión vencía el miércoles, este martes los partidos de la coalición entendieron que su trabajo debía prorrogarse por seis meses, porque presumen que hay “conductas” con “piso delictivo” por parte de docentes agremiados que se valieron de licencias de “forma irregular”.

Tal como había adelantado la diaria, el Frente Amplio (FA) no votó la extensión de la comisión investigadora, pero además de no aprobarla, sus tres integrantes no participarán más en las sesiones de dicho ámbito legislativo por entender que es una instancia “improcedente”, con “vicios de ilegalidad que afectan su validez”. A su vez, insistieron en que no le corresponde a la Cámara de Representantes investigar sobre este tema. “Su cometido carece de sentido, pues ya se encuentra a la espera de una resolución en los ámbitos administrativos de la Dirección General de Secundaria [DGES]”, agregaron los legisladores opositores en un comunicado.

Por otra parte, aseguraron que “el plazo de la comisión investigadora ya fue suficiente” y que “las pruebas aportadas y los testimonios brindados alcanzan para dar por cumplido su cometido”. Además, denunciaron “irregularidades y tratos improcedentes por parte de los integrantes de la coalición en la investigadora”, como “actitudes violentas y persecutorias” tanto hacia diputados como hacia algunos invitados.

La diputada del FA Lilián Galán dijo en rueda de prensa que no entiende por qué debe seguir el trabajo de la comisión si ya está “toda la documentación necesaria”. Sostuvo que el funcionamiento de la comisión ha sido “deficiente” y acotó que se ha publicado en la web del Parlamento, a instancias de Secundaria, información de corte reservada. “Esto es un circo que lo que trata es decir que los sindicatos son un palo en la rueda cuando han mostrado en las elecciones pasadas [del Consejo Directivo Central] que quieren ser una solución”, consideró.

Según los diputados frenteamplistas, la comisión investigadora impulsada por el representante colorado Felipe Schipani tiene como fin “la persecución de los trabajadores organizados y se enmarca en una campaña de desprestigio de las herramientas sindicales y de las administraciones anteriores”.

Fuego cruzado

En diálogo con la diaria, Schipani tildó de “antidemocrática” y “antirrepublicana” la decisión de la oposición: “La bancada del FA ha resuelto legítimamente respaldar a la cúpula de Fenapes”. Además, el diputado colorado dijo que “no tienen fundamentos” para defender a las exautoridades del ex Consejo de Educación Secundaria.

Una entrevista en Informativo Carve a la exdirectora del Liceo 1 de San José Miriam Arnejo, en la que denunció faltas “irregulares” del vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, fue el puntapié para que el representante colorado pidiera crear la comisión investigadora. Tras los dichos de la exdirectora ‒hoy jubilada‒, Secundaria inició una investigación administrativa, que concluyó en su informe primario que Slamovitz se ausentó de las clases entre 2016 y 2017 en el marco de “un acuerdo entre el CES y Fenapes” y lo deslindó de responsabilidades. En su momento, la federación comunicó que el informe establece que el CES “permitió la recuperación de horas al docente Slamovitz, constituyendo un acuerdo colectivo, bilateral, entre CES y Fenapes”.

Al respecto, durante la sesión, varios legisladores del FA cuestionaron a Arnejo por presunta violación de la laicidad, por llevar a estudiantes en 2012 a un evento sobre la legalización de la marihuana organizada por jóvenes blancos en el que participaron el actual presidente, Luis Lacalle Pou, y el actual ministro de Defensa Nacional, Javier García. Para la oposición, eso permite dar cuenta de “con qué pata renguea” la exdirectora del liceo.

Por su parte, el presidente de la comisión, el blanco Alfonso Lereté, señaló que “75% de la acción” de los legisladores del FA durante las reuniones de la investigadora estuvo limitada a “mirar las pantallas de los celulares y dedicarse a las redes [sociales]”. Además, sostuvo que Arnejo y la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, tuvieron el “coraje” de “haber enfrentado al poder y decir ‘no va más’”. Sobre la decisión del FA de no participar más en la comisión, el blanco exigió que den explicaciones a sus votantes sobre “por qué dejan libres esos puestos” y “por qué no van a trabajar”.

Según dijeron a la diaria fuentes del oficialismo, luego del receso parlamentario los diputados de la coalición esperan entrevistar a más de una veintena de testigos, como dirigentes de Fenapes, autoridades de Secundaria y directores de liceos que “recibieron los certificados” de profesores para gozar de licencia sindical.