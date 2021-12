No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Hasta ahora consejero del organismo, el profesor Víctor Pizzichillo asumió como nuevo presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), luego de que la maestra Patricia Viera fuera electa por la Asamblea General del Claustro Regional del Centro Universitario Noreste de la Universidad de la República (Udelar) para ser directora de la sede universitaria en Rivera.

En su despedida, Viera señaló que con “gran compromiso y vocación” en los dos años que estuvo al frente del consejo se asumieron “desafíos constantes” dentro de las “contingencias” que hubo, en especial, la pandemia. En el momento de “administrar en tiempos de crisis”, Viera admitió su “admiración” a Pizzichillo en “su entrega al trabajo y espíritu republicano inquebrantable” y consideró que además de un gran educador, es una persona “íntegra, afable, honrada y sumamente generosa con su conocimiento”.

En tanto, quien asumirá en el lugar de Pizzichillo como consejero será María del Carmen dos Santos Farías, quien hasta hace poco tiempo era asesora del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva. Si bien confesó que se pueden cometer errores en la gestión, Dos Santos llamó a afrontar los “imprevistos” y “desafíos” de la “mejor manera”. “Estén seguros de que siempre lo haremos sustentados por el trabajo responsable, profesional y humano que nos caracteriza”, apuntó.

Por su parte, Pizzichillo asumió el puesto con “inmensa alegría” y admitió que el Codicen fue “valiente” en designarlo. En ese sentido, procuró estar “a la altura de la circunstancias con el desafío que implica lograr el carácter universitario de la formación en educación”, algo muy discutido en los últimos años, en especial ahora, con los cambios que rigen por la ley de urgente consideración. “Será un trabajo duro, profundo, dialogado, en el cual el consejo en pleno tendrá que avanzar, tomar decisiones e impulsar un proceso que va a ser muy significativo para todos quienes somos docentes”, estableció.

Asimismo, Pizzichillo recordó que el plan de desarrollo del CFE consta de tres ejes: descentralización y fortalecimiento de los centros educativos para futuros educadores, la transformación curricular que se avecina y lograr el carácter universitario de la formación, meta planteada para el año próximo. Al respecto, dijo que se debe “fortalecer e incentivar a través de los programas” para que la didáctica y la investigación en didáctica sean “lo medular”. Según agregó, todo debe hacerse en un “sano equilibrio” entre la “tradición e innovación”, lo que permitirá encontrar consensos para que “las transformaciones se tornen en políticas de Estado”.

Por su parte, Robert Silva, dijo que la “necesaria” transformación educativa que Uruguay debe llevar adelante tiene como “columna vertebral” la formación de los educadores. Si bien admitió que hay gente que no puede estar de acuerdo, el colorado dijo sentirse “convencido” de que el país “no ha tenido una política nacional docente” que “articule y coordine acciones desde el sistema educativo ANEP, en vínculo y en relación con otras entidades del mundo educativo nacional e internacional”.

“¿La formación de grado de nuestros docentes es la que tienen que tener? ¿Atiende las necesidades imperiosas de la sociedad en permanente cambio como siempre decimos, o no? ¿El desarrollo profesional que tenemos es suficiente? ¿Corresponde? ¿Es el que el país tiene que tener, o no? ¿La carrera profesional que comprende el desarrollo profesional, el tránsito profesional dentro del CFE o dentro de los subsistemas es el que tenemos que tener? ¿O necesita cambiar, entre otras cosas, un estatuto del 1994?”, fueron las preguntas que, según el presidente del Codicen, se deben poner sobre la mesa para la inminente reforma que “el país no puede esperar más” para implementar.

En análisis

Más allá de la elección de Viera para dirigir la sede universitaria riverense, desde el novel Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) entienden que el “conflicto” que se generó este año entre el sindicato y el CFE no fue del agrado de Silva y que el cambio de autoridades sería “oportuno”. Entre esos “errores” que marcan la gestión de Viera, uno de ellos fueron los “problemas” para la elección de horas el año pasado y este. “De hecho, Pizzichillo siempre fue el que dirigió”, indicaron desde la gremial a la diaria.

Por su parte, Líber Romero, presidente del Sidfe, dijo que con el cambio de presidencia se puede prever una “mayor coincidencia” entre el presidente del CFE y las políticas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en especial, las relacionadas a la formación docente. “Lo que quedaba era ver cómo la coalición [de gobierno] volvía a rearmar el CFE, en función de que Viera es colorada y Pizzichillo, blanco. Esto coloca al Partido Nacional como presidente y quien asumirá como nueva consejera ha sido hasta hace poco tiempo secretaria de [Robert] Silva, por lo tanto, es alguien de su confianza”, evaluó, en diálogo con la diaria.

Sobre el balance de Viera al frente del CFE, criticó que los consejeros designados por el gobierno hayan tomado el último año una serie de resoluciones “a puertas cerradas”, sin la palabra de la consejera docente, Rossana Cortazzo, y el estudiantil, Santiago Achigar. “Lo han hecho antes de la propia reunión del consejo en más de una oportunidad”, apuntó.