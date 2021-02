Faltan diez días para el comienzo de clases, el 1º de marzo, y el viernes comenzaron a elegir grupos los primeros docentes de Montevideo. Ante un comienzo de clases que los sindicatos califican de “caótico”, la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP) advierte sobre “desorganización” en la selección de nuevos espacios, en la elección de cargos docentes y en los recortes a programas “bien evaluados”.

Elbia Pereira, secretaria general de la FUM-TEP, dijo en una rueda de prensa el viernes que “se debió poder empezar el 1º de marzo de 2021 distinto al 2020, con previsión para que esa presencialidad segura se viera tanto para los niños como para los funcionarios. Si era necesario buscar espacios, al 20 de febrero ya deberían estar dispuestos, y eso en todo el país no está hecho, por eso la preocupación de la FUM. Y frente a esta situación: recortes”.

Según señaló, los primeros docentes están eligiendo cargos en un proceso que se extenderá todo lo necesario hasta que no queden grupos sin cubrir. “Nuestra preocupación es dónde quedan las responsabilidades”, advirtió Pereira, quien aseguró que al día de hoy en las escuelas no se puede responder quiénes serán las maestras de los grupos. “Es un tema organizativo y administrativo que a nosotros nos preocupa y mucho”, subrayó.

En esta línea comentó que “el cronograma de elección de cargos en Primaria anualmente lleva más que el mes de febrero, por eso se empieza siempre en diciembre. Con pandemia hubo que posponerlo, por lo que está todo el calendario desfasado, lo que abona esta desorganización de comienzo de clases. El compromiso de los maestros y directores está, pero no tienen todas las respuestas ni las soluciones y no son ellos los que tienen la responsabilidad en la toma de decisiones”.

Otra de las preocupaciones de cara al comienzo de clases es cuáles son los nuevos espacios que se van a utilizar con la finalidad de que todo el grupo entre en el lugar, a pesar de la distancia interpersonal de un metro que se impuso en el protocolo para Primaria.

“No se sabe nada porque este caos es así, lo que se ha hecho es decirles a los directores y centros escolares: ‘ustedes tienen autonomía, arréglense’”, dijo Pereira. Agregó que los locales serán evaluados por un técnico y que se descartó que la responsabilidad de aceptarlos o no sea de los directores. Según se le informó al gremio, los espacios más seguros para comenzar en marzo son los salones que cedió la Universidad de la República.

Por el momento se habló de la Facultad de Ciencias en Malvín Norte y de Ciencias Económicas en el Parque Rodó, pero en la zona oeste de Montevideo no hay espacios: “Ahí van a empezar las conversaciones con la Intendencia, porque no es cualquier espacio”, comentó Pereira, quien además advirtió que los servicios de comedor no se trasladarán, lo que complejiza aún más la dinámica.

Recortes en maestros comunitarios y dinamizadores

Consultada sobre la desvinculación escolar que hubo durante 2020, Pereira aseguró que sería peor sin la participación de los maestros comunitarios, por lo que “no se entiende” que cambiaran las condiciones de los contratos para no pagarles salario durante enero y febrero. Según señaló la sindicalista, de la reunión que tuvieron el jueves con el Consejo Directivo Central (Codicen) se desprende que el recorte obedece a una falta de “previsión de rubros en el presupuesto, que hace que de alguna forma tengan que obtener ese presupuesto”.

“Si coincidimos en una evaluación positiva, y en la necesidad, en pandemia, de sostener la función del maestro comunitario, no podemos entender el recorte que se hace. En el marco del presupuesto de la ANEP son vintenes, y eso perjudica directamente el ingreso salarial de compañeros e implica directamente que niños se queden sin la posibilidad de la asistencia de un maestro comunitario”, puntualizó.

Además, subrayó que haber comunicado este cambio a esta altura del año impidió que los docentes que quisieran se pudieran anotar al llamado a aspirantes, que fue en agosto. “En ese momento las reglas de juego eran unas y hoy son otras; en medio del partido no se cambian las reglas. La respuesta que nos dio el Codicen es que se mantiene de esta forma”, aclaró Pereira.

En cuanto a los maestros dinamizadores, la secretaria general de la FUM-TEP comentó que “su función apunta a respaldar el proceso de virtualidad del docente. El recorte impacta directamente en los niños: cuanto menos formado esté y menos capacitación o apoyo tenga el docente para su trabajo virtual, menos va a recibir el niño”.

Al igual que con los maestros comunitarios, el recorte de 30 cargos en la totalidad del presupuesto de la ANEP “parece muy menor”, dijo Pereira, pero agregó que desde el Codicen le aseguraron que “los necesitan para otra cosa”.

El jueves, en una conferencia de prensa, el presidente del Codicen, Robert Silva, no descartó que se pueda conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar más recursos para la educación; sin embargo, ante los reclamos de los trabajadores ese pedido no se ha hecho. Pereira comentó que le plantearon a Silva que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, “fue muy clara cuando dijo que donde se necesitara recursos iba a haber, por lo que el Codicen debería solicitar los recursos necesarios y no recortar en programas que evalúan como positivos”.