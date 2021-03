Entre las medidas que tomó este martes el Poder Ejecutivo está la suspensión de las clases presenciales hasta después de la Semana de Turismo. Esta decisión provocó, entre otras cosas, que desde el miércoles y hasta el viernes no haya servicio de alimentación en los comedores escolares. Consultada por la diaria, la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, afirmó que el monto de estos tres días que la escuela permanecerá cerrada será entregado a cada familia “en diferido”.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, informó después de la conferencia de este martes que en la Semana de Turismo se brindará alimentación “a todos los niños de los comedores escolares” a través de ticket o transferencias a las familias, por un monto de 85 pesos por día por niño. A partir del 5 de abril “vamos a generar un sistema de inscripción para que aquellos usuarios de los comedores de nuestras escuelas que quieran seguir teniendo la prestación mientras no haya presencialidad lo puedan hacer a través del sistema que vamos a idear”.

Fabeyro explicó a la diaria que durante estos tres días la decisión fue evitar al máximo la circulación de personas en las escuelas, por eso no se consideró como una opción mantener los comedores activos. “Esta medida es para proteger y tratar de mitigar la incidencia que está teniendo esta enfermedad en la sociedad, entonces la escuela no puede abrir, el comedor no puede funcionar; eso implicaría cocinar, que fueran los niños a la escuela, y eso es lo que se está evitando”, detalló.

Fabeyro agregó que el trámite para que los cerca de 90.000 niños inscriptos en el padrón de alimentación escolar reciban los tickets durante Turismo se inició con tiempo y ya se está gestionando: “Ya se hizo la transferencia al BPS y se entregan en todo el país los 85 pesos por los cinco días a los niños que estaban inscriptos, eso se pudo prever y está en funcionamiento”.

Sin embargo, como la decisión de suspender las clases por tres días esta semana se tomó ayer, no se pudo prever con tiempo la gestión de los tickets, por eso llegarán a las familias “en diferido”. “Se empieza hoy la tramitación para generar que por cada día que la escuela esté cerrada, cada niño que está inscripto en el padrón de alimentación escolar reciba el beneficio del ticket con los 85 pesos por día”, destacó la directora general de Primaria.

De todas formas, algunos actores criticaron la falta de agilidad del sistema, entre ellos la exconsejera de Primaria electa por los docentes Gabriela Verde. La maestra publicó en su cuenta de Twitter: “Cómo que en primaria no dio el tiempo para organizar comedores??? Si ya estaban en funcionamiento, ni siquiera la copa de leche??? Es tremendo. Es urgente saber que hacen con los millones de estos tres días”.