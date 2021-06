Se intenta derrumbar la afirmación de que “si te sacás la libreta de conducir en tal departamento es más fácil”. Para que eso ocurra, la Asociación Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducir (Andipec) planteó, una vez más, a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) un proyecto para que se regularicen las academias a nivel nacional, que sean unificadas y, a su vez, reguladas por un solo organismo. En diálogo con la diaria, Álvaro Beloqui, presidente de Andipec, señaló que quieren que esto sea de carácter nacional para que “no sea cada intendencia [quien regule], porque en ese caso hay 19 formas de sacar la libreta [de conducir]” de manera distinta.

Beloqui sostuvo que cada comuna e inspector de tránsito también “tienen su forma, su estilo y su librito” para conceder el permiso para manejar. “Eso es lamentable”, acotó. La idea de la asociación es que la Unasev “regule todo eso” o que, en su defecto, lo haga el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), porque la mayoría de las academias “están declaradas como institutos de enseñanza”. Esto, no obstante, “viene de hace más de ocho años”, afirmó.

“Lo único que pedimos es que se unifiquen los criterios, más que nada los de los exámenes prácticos. Los teóricos están unificados hoy por hoy, pero los prácticos no; es un desastre. Hay inspectores que toman examen y, a su vez, tienen autos para dar clases. No se puede ser juez y parte. Nosotros consideramos que el mejor camino es que la Unasev regule las academias y los instructores de todo el país, y que dicte cursos para instructores”, sugirió.

En ese sentido, se quejó: “No puede ser que cualquiera que tenga una libreta guardada en el ropero salga a dar clases ahora por la pandemia. No es justo, porque sería lo mismo que si uno tiene sexto de escuela aprobado y vaya a impartir clases de primaria en una escuela; está mal. El instructor tiene que contar con capacitación, pero en Uruguay eso no existe. El planteo que hacemos no les quita autonomía a las intendencias, no les quita el ingreso, porque las libretas las va a tomar la comuna y los exámenes también”.

Por su parte, el presidente de la Unasev, Alejandro Draper, dijo a la diaria que “es un tema que está en la agenda” y que lo consideran “muy importante”. “Nada más y nada menos que armar las academias. La ley nos mandata a nosotros a coordinar todo esto en coordinación con el MEC, y es lo que estamos haciendo”, expresó. A su vez, aseguró que “es muy necesario” reglamentar todo “lo que tiene que ver con este tema”.

La Junta Nacional de Seguridad Vial, que integran el MEC, el Ministerio del Interior, el de Salud Pública y el Congreso de Intendentes, evalúa este proyecto. “Hay que legislar y trabajar en el tema, todo esto va encadenado. Uno no puede hacer algo dejando colgado lo otro. Uno no puede hacer la reglamentación de la licencia por puntos sin saber hoy o mañana cómo desarrollarlo”, añadió Draper.

¿Quién sí y quién no?

Por otro lado, Andipec busca que a las academias que estén reguladas por el MEC se les den beneficios, tal como está previsto en el artículo 69 de la Constitución, que indica que “las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza” estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, “como subvención por sus servicios”.

Beloqui dijo a la diaria que “la mayoría de los entes desconoce o no quiere aceptar” esto, y agregó que lo reclamaron por la vía del Parlamento para tener una respuesta. De todos modos, agregó, en lo nacional sólo se cumple con la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Economía y Finanzas, y no con el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado.

Además, el presidente de Andipec informó que 18 intendencias exoneran la recaudación por patente, excepto Montevideo. Según Beloqui, la comuna capitalina entiende que “es una tasa”, pero no es así. “No estamos pidiendo limosna, no pedimos nada, simplemente pedimos lo que dice la Constitución, que tiene una sola lectura. Es preceptiva, ordena y no pide nada”, añadió. Andipec solicitó una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para plantearle estos temas, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.