Los representantes del Frente Amplio (FA) que integran la comisión investigadora por el uso “irregular” de horas docentes por parte de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) se retiraron de la sesión tras argumentar que no fueron informados sobre quiénes comparecerían luego de que Wilson Netto, expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, informara que no iba a concurrir este lunes, cuando se lo había agendado.

“Los motivos: ya conocen el ninguneo de Lereté, quien además del hostigamiento realiza un mal manejo de la herramienta parlamentaria”, escribió en su cuenta de Twitter la diputada Lilián Galán, quien en julio presentó una moción en una sesión de la cámara baja para denunciar una violación de fueros del diputado nacionalista Alfonso Lereté y del colorado Gustavo Zubía por diversos “destratos” en el marco del trabajo de la comisión.

Galán sostuvo que Lereté “no respeta el orden de convocados, no notifica a la oposición, es prepotente y no acusa recibo de los planteos”. Asimismo, señaló que la oposición sigue “lidiando con el autoritarismo de la derecha, en todas las canchas”.

En diálogo con la diaria, el diputado del FA Enzo Malán, integrante de la comisión, sostuvo que en la última reunión, el 9 de agosto, se acordó citar a Netto y a otras dos docentes. “La semana pasada nos llega la citación de que íbamos a recibir solamente a Netto y ayer el expresidente del Codicen dijo que no concurriría. Resulta que entonces hoy había tres profesores y nosotros no teníamos idea de que habían sido convocados. Se acordó hace un mes que iban a venir tres personas y nos enteramos que decidió no convocar a dos docentes y en la mañana de hoy, que el viernes pasado el presidente de la comisión había resuelto citar a varios docentes y no nos comunicó”, detalló Malán.

“Si el viernes ya sospechaba que Netto no iba a venir, porque lo llamaron pero no había dicho de venir, le hubiese avisado a la bancada. Uno prepara una serie de preguntas en base a quién viene”, manifestó.

En tanto, el diputado colorado Gustavo Zubía sostuvo en diálogo con El Observador que se comunicaron telefónicamente con Netto el jueves y que había adelantado que “tal vez” no concurriría, por lo que el presidente de la comisión, “con muy buen tino”, citó a otros docentes para “cubrir el día”.

Los cruces entre la oposición y Lereté han ido en ascenso. En abril, en la Comisión de Educación de la cámara baja el diputado del FA Sebastián Sabini se retiró de sala luego de que Lereté no le permitiera hacer preguntas, ya que quedaba poco tiempo para el tratamiento del segundo punto del orden del día. En esa oportunidad, el legislador por el Movimiento de Participación Popular sostuvo en su cuenta de Twitter que la situación era “vergonzosa” y lo describió como un hecho “insólito” en sus 11 años de legislador.