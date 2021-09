No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La forma en que se evalúa a los docentes y los despidos que se han concretado tras ese proceso es algo que ha denunciado sistemáticamente uno de los dos gremios que tiene la Universidad Tecnológica (UTEC). En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de la UTEC (Situtec) denuncia que el Consejo Directivo Central provisorio (CDCp) de la institución concretó “el despido de otro trabajador sindicalizado a Situtec, quien fue sometido al Sistema de Evaluación de Desempeño” desconociendo el proceso de negociación entre las partes por este tema.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió en mayo una resolución a partir de las denuncias que recibió entre agosto y setiembre de 2020 de parte de integrantes del Situtec, en la que se cuestiona el sistema de evaluación de desempeño de UTEC por “subjetivo, arbitrario y discriminatorio”. En ese sentido, se exhortó a que “de inmediato se suspenda por falta de garantías, se revean evaluaciones anteriores y se acuerde con trabajadores un nuevo sistema de evaluación con garantías, según lo establece la ley”.

Si bien la INDDHH se declara “incompetente” para hablar de persecución sindical, algo que denunció el sindicato ante el organismo, exhorta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a que cumpla su función y les dé trámite a los expedientes presentados. De todos modos, reconoce “un clima laboral no propicio para la salud laboral”.

El presidente del Situtec, Marcelo Ubal, había dicho semanas atrás en diálogo con la diaria que el CDCp tiene una “postura de silencio” ante las recomendaciones de la INDDHH.

Así las cosas, en el comunicado el sindicato afirma que la renovación del contrato del docente es “un desconocimiento de las recomendaciones” que “profundiza la vulneración” y “desconoce la negociación colectiva”. Asimismo, denuncian “la contratación unilateral y de espaldas a la negociación colectiva” de asesoramiento para el diseño de un sistema de evaluación.

Sindicato y consejeros en la comisión de Educación del Senado

El tema llegó a la órbita del Senado a fines de agosto, cuando delegaciones de los trabajadores y del CDCp concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura. Primero fueron representantes del sindicato que plantearon varios temas, no sólo en referencia al sistema de evaluación, sino también a las comisiones de salud laboral y acoso, y a la gobernanza de la UTEC, que sigue siendo provisoria desde su creación, ya que no se ha consolidado el cogobierno que demanda la ley.

De parte de los legisladores, la senadora nacionalista Graciela Bianchi fue contundente al afirmar que “nosotros vamos a tratar de negociar otra forma de gobierno en la UTEC”, según consta en la versión taquigráfica.

“Está claro que el sistema de evaluación y selección de docentes es distinto al de la Udelar. La gran pregunta que nos hacemos los técnicos en educación es cómo se logran estos muy buenos resultados que la UTEC está obteniendo; son de excelencia, aunque siempre se pueden superar o mejorar. ¿No será que tenemos que poner un poco de cabeza en el siglo XXI y pensar en las universidades exitosas del mundo? No tienen régimen de cogobierno”, apuntó.

Como respuesta, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian advirtió que no está de acuerdo con Bianchi y adelantó: “El tema del cogobierno no es un accesorio cualquiera, sino que para nosotros está muy unido a la mejor historia universitaria en el Uruguay, y seguramente eso va a ser un punto de debate”.

Días después concurrió una delegación del CDCp que justificó el proceso de evaluación que se lleva adelante, como ha ocurrido en otras oportunidades. El consejero Rodolfo Silveira recordó que Situtec es uno de los dos gremios de trabajadores y contextualizó: “De acuerdo con el último recuento del mes de julio, 13% de los agremiados pertenece a la Antutec y 11% al Situtec”.

El consejero Andrés Gil desarrolló la defensa del proceso de evaluación que es cuestionado. Aclaró que la persona es evaluada por su jefe, pero tiene la posibilidad de pedir ser evaluada por un comité “y no tiene por qué dar explicaciones”. Ese comité está integrado por el evaluador, el supervisor de ese evaluador y un delegado de la sección Capital Humano, por lo que los consejeros entienden que están dadas las garantías.

Consultado por la denuncia de “despidos arbitrarios” por parte del sindicato, el asesor legal de la UTEC, Gabriel Delpiazzo, afirmó: “No hay ni despidos ni sin evaluación; que quede claro. Lo que ha ocurrido un puñado de veces es que, al cabo del plazo contractual acordado, no se ha dispuesto la renovación –lo que es muy distinto a un despido– y en todos los casos ha sido de manera fundada, motivada. No comparto que se diga que fueron despidos, y mucho menos arbitrarios. Para dimensionar este tema, señalamos que en casi nueve años de trabajo de la UTEC, hubo 15 casos a los que no se les renovó el contrato”.

En esa oportunidad Bianchi reafirmó su respaldo a los consejeros y apuntó en contra de la INDDHH. Afirmó que le “molesta mucho” que la institución se preste “a este tipo de manoseos”: “Yo se lo adjudico a la integración político-partidaria, que creo que es el defecto de la herramienta”.