Tras casi una semana de reuniones entre las autoridades sanitarias y de la educación, este miércoles se aprobó un nuevo protocolo para los centros educativos. A poco más de un mes del comienzo del año lectivo, se decidió que los contactos de positivos de covid-19 que se mantengan asintomáticos no tengan que aislarse ni hisoparse.

Según informó este jueves El País y confirmaron las autoridades, la excepción será cuando se confirme un brote dentro de un grupo, lo que sucede cuando hay una persona con covid-19 sintomática y al día siguiente otra persona comienza con síntomas y el único nexo sea el primer caso. Si se confirma el brote, todo el grupo debe aislarse, hacerse un test de antígenos y los que den negativo deberán hacerse otro hisopado a los cinco días y volver a confirmar el negativo para tener el alta médica.

En tanto, cuando no exista un brote el procedimiento indica que, al igual que el resto de la población, quien tenga síntomas debe testearse y aislarse siete días, y para salir del aislamiento deberá permanecer las últimas 72 horas sin síntomas. Esto sucede independientemente de la edad y la cantidad de dosis de vacunas que la persona tenga.

Hasta este jueves, el protocolo que aplicaba la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) indicaba que ante el primer caso confirmado de covid-19 todo el grupo se debía aislar e hisopar. Es decir, si un profesor era positivo, todos los grupos en los que estuviera involucrado debían aislarse.

En su momento también se recomendaba que un grupo se aísle si el hermano de un estudiante daba positivo, ya que se lo entendía como contacto estrecho, algo que deja de regir con el nuevo protocolo. Todavía resta definir cómo se actuará con los contactos intrafamiliares cuando los niños y adolescentes sean asintomáticos, hayan cursado la infección hace menos de tres meses o cuando tengan el esquema de vacunación completo. Asimismo, el nuevo protocolo hace hincapié en la vacunación, pero aclara que no será una exigencia. También se insiste en el uso de tapabocas en mayores de 12 años y en la ventilación de los espacios.

Diferencias

En rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, valoró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) estableciera una diferencia en el tiempo de cuarentena entre quien está vacunado y quien no. No obstante, dijo que en las “actividades propias” de los centros educativos “no hay distinción” según el estado vacunal. “Exhortamos a los padres y a los responsables de los niños a vacunarlos, pero en la aplicación del protocolo y las medidas sanitarias no hay distinciones”, indicó.

Consultado sobre qué pasaría si un niño es covid positivo y debe esperar más días de lo previsto el alta médica dada la saturación del primer nivel de asistencia en algunos centros hospitalarios, Silva contestó que esas son situaciones que “se están atendiendo”, puesto que el sistema sanitario “viene mejorando”. De todos modos, insistió en que el niño debe esperar el alta médica para retornar a la clase. “Autocontrol, alta médica y consulta al prestador” son los ejes para una vuelta segura al aula, comentó.

A su vez, el presidente del Codicen dijo que habrá un trabajo coordinado con la comunidad educativa. En ese sentido, explicó que van a mejorar los servicios de comunicación y articulación con el MSP para cuando los padres hagan consultas. “Vamos a generar instancias de trabajo con nuestros equipos técnicos, equipos docentes y vamos a invitar a los sindicatos a tener una reunión con nosotros y con el MSP para evacuar todas las dudas”, detalló. Según indicaron a la diaria desde ANEP, por el momento no hay fecha para la reunión, pero aseguraron que la invitación saldrá “prontamente”. Por su parte, recordaron que este protocolo es para los estudiantes y no para los docentes, pero que, de todas formas, prevén una “apertura” para que en la bipartita no haya discrepancias. “Acá tenemos que tener conciencia, empezamos el tercer año de pandemia y tenemos que estar más juntos que nunca”, indicó, en tanto, Silva.

Calidad del aire

Con relación a la ventilación, el jerarca apuntó que a fines del año pasado se creó un equipo del Codicen para que recorra los centros para “verificar la calidad del aire” de las aulas y “exhortar, persuadir y establecer la ventilación en los centros educativos e incluso adoptar medidas”, porque hay “muchos” centros educativos que “tenían algunos espacios cerrados”.

Al ser consultado sobre si la ANEP prevé invertir en purificadores de aire, Silva no lo descartó. “Estamos en contacto con la autoridad sanitaria, hemos tenido algunas sugerencias en ese sentido. Estamos dispuestos, porque no sólo serviría para esto, sino también para otras enfermedades que hay que afrontar”, sostuvo.

Por otra parte, respecto de la vacunación en docentes, quienes fueron prioridad cuando llegaron las primeras dosis al país, el jerarca dijo que, como el resto de la población, deben tener el esquema de vacunación completo, “que son las tres dosis”: “Nuestra sugerencia es esa, en el marco de que la vacunación no es obligatoria”. Según supo la diaria, actualmente hay 84% de los educadores vacunados. Esto, incluso, “nos va a ayudar en la cuarentena”, dijo Silva, en alusión a las flexibilizaciones de los confinamientos que aprobó el MSP la semana pasada.

Asimismo, el jerarca aseguró que desde el MSP le informaron que para el comienzo del año lectivo se estaría alcanzando el 60% de niños vacunados o en agenda. “Nos queda todo febrero y parte de marzo, eso nos va a permitir llegar en muy buenos términos. Yo siempre exhorto a valorar y analizar la situación propia del país y a compararla con la realidad de otros países. Nosotros estamos siendo una excepción, en la que seguramente lleguemos con nuestros niños vacunados”, concluyó.