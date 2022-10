La huelga de docentes, estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República (Udelar) comenzó este martes y se extenderá, por lo menos, hasta el viernes, cuando un nuevo Federal evalúe la situación. La protesta se centra en la discusión de la Rendición de Cuentas, que comenzó a analizarse este lunes en el plenario de la Cámara de Senadores, y en la negociación colectiva, que denuncian que está “estancada”. Según los sindicatos de la Udelar, el aumento presupuestal otorgado en comisión no es suficiente y deja de lado importantes líneas de crecimiento de la institución.

Durante la huelga se garantizará la alimentación en los comedores de Bienestar Universitario, a través de una olla gestionada por los gremios. Asimismo, durante los días que dure la medida habrá diferentes actividades y movilizaciones, “incluyendo la ocupación de servicios universitarios en todo el país y la realización de actividades de difusión del conflicto en la vía pública”.

La serie de ocupaciones comenzó este martes en las facultades de Medicina y Ciencias Sociales, y en la sede Salto del Cenur Litoral Norte.

Para el miércoles 5 a las 10.30 se convoca a una concentración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en apoyo a la delegación intergremial negociadora, y para el jueves 6 a las 18.00 se llama a movilizarse junto con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), marchando desde la explanada de la Udelar hasta el Palacio Legislativo.

Conferencia de prensa en la Facultad de Medicina. Foto: Federico Gutiérrez

Este martes hubo una conferencia de prensa y participaron Amira Fagúndez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay; Juan da Silva, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas; Brenda Viatri, de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (Affur); y Héctor Cancela, de la Asociación de Docentes de la Udelar.

La Intergremial Universitaria sostiene que el proyecto de Rendición de Cuentas es de “desfinanciamiento de la Udelar”. En esta línea agrega que los recursos adicionales que se otorgaron “equivalen a menos de un tercio de lo que se requiere para lograr simplemente que no se deteriore aún más la relación entre cantidad de docentes y de estudiantes”.

Los trabajadores insisten en que en esa partida no se tiene en cuenta la necesidad de más funcionarios técnicos, administrativos y de servicio que puedan atender el aumento de clases, turnos, estudiantes y la atención a la salud. De hecho, remarcan que se dan nuevos fondos para proyectos del Hospital de Clínicas, pero no se financia nuevo personal de apoyo asistencial.

Además, indican que con este presupuesto “se mantiene el rubro cero en la atención al crecimiento de demanda de becas, el salario universitario y los demás programas presentados por la institución”.

“En síntesis: el magro incremento anunciado no logra ni siquiera detener la tendencia a la caída del presupuesto universitario, caída que ya llega al 5% del presupuesto global”, resumen los integrantes de la Intergremial Universitaria.

Otra de las razones que llevaron a la huelga universitaria es que la negociación colectiva “continúa estancada”. “El gobierno suspendió la negociación tripartita de forma unilateral, mantuvo la suspensión de la negociación durante toda la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado, y recién volvió a convocar a la Udelar con fecha en el cierre del tratamiento de la rendición en dicha cámara”, explica la unión de sindicatos.

En la negociación colectiva se les negó a los trabajadores de la Udelar un “fondo de inequidades salariales” que sí se les otorgó a los trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública, “en otro trato discriminatorio con los y las trabajadoras de la Udelar”, opinan.

Por otra parte, también en la conferencia de prensa se comentó parte de la plataforma que reivindica Affur. En concreto, se mencionó que “estos niveles de lucha” que se han sostenido han provocado, entre otras cosas, el aumento de la participación sindical en cada núcleo de base. Asimismo, se remarcó la época de bonanza económica que vive el país y cómo esto no se refleja en el presupuesto universitario, y en particular cómo los funcionarios deben asumir cada vez más tareas y en peores condiciones, con una escala salarial sumergida que no motiva el avance en la carrera.