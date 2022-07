Luego de la entrega de 8.000 firmas para que el centro educativo La Pascua permanezca en su predio actual de La Cruz de Carrasco, la Iglesia Católica de Montevideo (ICM) comunicó a la organización que gestiona el centro que podrán permanecer en el lugar hasta diciembre. Para el año que viene, la institución religiosa tiene prevista la instalación de un colegio católico gratuito de gestión privada, similar al modelo de los liceos Impulso y Jubilar, informó a la diaria el integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada (Sintep), Sergio Sommaruga.

Laura Amado, trabajadora del centro y delegada de Sintep, dijo a la diaria que el colegio que se instalará en el predio se llama Santa Margarita, y ya está trabajando en la zona, en un local más pequeño y con menos visibilidad en el barrio. Según consta en la página web del colegio, fue inaugurado en 2021 y tiene como antecedente inmediato al Centro Educativo Madres de La Cruz, gestionado por un grupo de madres del Colegio Stella Maris.

El colegio se autodefine como católico y, según se aclara, surgió “con el objetivo de brindar una propuesta bilingüe” y de doble horario para niños en edad escolar, que se sumó al Centro Juvenil Madres de la Cruz, también del barrio. El colegio funciona de lunes a viernes de 8.00 a 15.30 y en ese horario los niños de cuatro años a sexto de escuela almuerzan y meriendan. Además, la web de la institución cuenta con un espacio para realizar donaciones al proyecto.

Al respecto, Amado y Sommaruga señalaron que este tipo de centros realizan una selección de los estudiantes que concurren, por lo que buena parte de los niños y adolescentes que van a los distintos programas del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) no darían con el perfil del colegio.

Pese a que no es sencillo encontrar un predio adaptado para que funcione el Caif, club de niños y centros juvenil que gestiona La Pascua, Amado fue enfática en que el año que viene seguirán funcionando. Al respecto, señaló que la ICM ofreció que La Pascua se traslade al local en el que actualmente funciona el colegio Santa Margarita, pero los trabajadores advierten que es mucho más pequeño que el actual. Además, Sommaruga señaló que es muy difícil que allí pueda funcionar un Caif, debido a las obligaciones de infraestructura con las que hay que cumplir.

Amado informó que el próximo miércoles, representantes de la iglesia y la asociación civil que gestiona La Pascua concurrirán a ver el predio del colegio, ubicado a unas seis cuadras del local actual. Ante la negativa de la iglesia de que concurran representantes de los trabajadores, desde Sintep solicitarán que concurra también un inspector de INAU.

La integrante del sindicato señaló que los trabajadores de La Pascua ya están averiguando por otros locales en el barrio. De todas formas, no descartan trasladarse al actual predio del colegio en forma transitoria, mientras se consigue una solución definitiva. En particular, los trabajadores no quieren depender de que los dueños del local los puedan desalojar en cualquier momento, como ahora ocurre con el comodato de la ICM.

Por su parte, Sommaruga lamentó que, al recuperar el predio, la iglesia vaya a quedarse con “30 años de inversión pública” en el lugar, ya que desde que fue cedido para los proyectos educativos se realizaron distintas obras con fondos de instituciones estatales. Por ejemplo, dijo que hubo dos salones que fueron financiados con fondos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que si bien se establece un plazo para que los dueños del terreno no puedan apropiarse de la inversión, ese plazo ya caducó.

Para Amado, resulta claro que el destino del predio ya estaba definido hace tiempo y no entiende por qué es comunicado ahora, con tan poco tiempo para tener que buscar otro lugar. Originalmente, la iglesia pretendía recuperar el predio en agosto, pero a raíz de los reclamos de trabajadores y vecinos de la zona extendieron ese plazo hasta diciembre. Si bien Sintep realizó gestiones ante el INAU, desde la institución descartaron intervenir y le manifestaron al sindicato que únicamente están preocupados por que los derechos de los niños y adolescentes de la zona sean atendidos.