Con la esperanza de conseguir recursos incrementales en el trámite parlamentario, las autoridades de la Universidad de la República (Udelar) comparecieron este miércoles de mañana ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Afuera del edificio anexo, donde transcurrió la sesión, la intergremial universitaria convocó a una movilización en apoyo al pedido de la Udelar, después de que los gremios mostraran su preocupación con el nulo incremento en el mensaje del Poder Ejecutivo. Precisamente, ello fue alertado desde la Udelar a los legisladores, en especial a los de la coalición de gobierno, que es mano por las mayorías parlamentarias que ostenta.

Además, en el proyecto se prevé eliminar gradualmente el pago adicional al Fondo de Solidaridad, que estiman en unos 15 millones de dólares, lo que equivaldría a una facultad completa, ejemplificaron desde la Asociación de Docentes de la Udelar, que convocó a la concentración junto a los demás gremios universitarios, mientras las autoridades daban las razones para que se atienda el pedido de 38 millones de dólares que realizan. Las principales áreas del reclamo son el incremento de matrícula estudiantil, el desarrollo en el interior, el Hospital de Clínicas y la construcción de nuevas sedes, además del financiamiento de más becas para estudiantes de grado y posgrado.

El viernes pasado, sin embargo, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, se mostró esperanzado en que la coalición de gobierno encuentre una solución para compensar esa pérdida de dinero que se daría en 2026, si se elimina el pago del Fondo. Arim dijo que el encuentro con legisladores oficialistas le brindó “tranquilidad y fundadas esperanzas de que haya algunas líneas programáticas de la Udelar que sean atendidas en esta discusión”.

En ese sentido, dijo que “el cambio en el adicional no va a afectar los fondos de la Udelar” y que agradecía el “espacio de tranquilidad” para la institución. En una rueda de prensa hoy el rector insistió en que la posibilidad de que se elimine el adicional del Fondo de Solidaridad es un “nubarrón” si no se prevé una compensación para que no haya pérdida de recursos.

Necesidades

Mientras tanto, en la comparecencia, Arim dijo que, “por suerte”, en 2021 se dio un incremento de entre 4.000 y 5.000 estudiantes en la Udelar, lo que sería el tamaño de una facultad en Montevideo. Por eso pidió que haya recursos adicionales para asegurar que los estudiantes puedan transitar con éxito la formación universitaria. “Es muy difícil pensar que la Udelar pueda atender bien a esos estudiantes con la misma cantidad de docentes y funcionarios”, e ilustró que se trata de 5.000 estudiantes más por año. “Le estamos pidiendo al país, a través del Parlamento, la contemplación de esto”, sostuvo a la salida de la comisión.

A su vez, planteó que hay “dificultades” como país para que los jóvenes investigadores tengan espacios en donde desarrollar su “potencialidad”. Arim dijo que hay posgraduados uruguayos que se fueron al exterior y quieren regresar a Uruguay para desarrollar sus actividades, pero no tienen “objetivamente espacios claros” en los que anclar su inserción. En ese sentido, recordó que la Udelar cumple un “rol importante” en esta dimensión: “También pedimos recursos para poder hacer llamados en las distintas áreas del conocimiento para que docentes jóvenes puedan comenzar como grado 2 o 3 en la institución para desarrollar sus capacidades y creatividad de cara al país”.

Por otra parte, se refirió al Hospital de Clínicas y su pedido, que trata, por un lado, de 37 millones de pesos para la creación de un centro de referencia de medicina materno fetal de alta complejidad, y de 12 millones para mejorar la atención en salud. Además, se solicitan 82 millones para un proyecto de tratamiento de un cáncer de próstata. “Esperemos que se tome en cuenta la realidad, además de los proyectos innovadores”, sostuvo Arim.

Por su parte, el diputado frenteamplista y coordinador de la bancada de ese partido en la cámara baja, Gustavo Olmos, dijo que existe “preocupación” porque no hay incrementos en la Rendición de Cuentas, más allá de las negociaciones que está llevando adelante el rector con la coalición. “Para el país es central tener mayor inversión en ciencia y tecnología”, indicó, y recordó el pacto firmado por los entonces candidatos a la presidencia, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, de invertir 1% del producto interno bruto en esta área.

¿Recursos?

Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, elaboró este miércoles un hilo en Twitter en el que asegura que la Udelar ya recibió recursos incrementales en la Ley de Presupuesto de 2020 y también en la Ley de Rendición de Cuentas aprobada en 2021. El jerarca añadió que de la suma de los incrementos de estas dos leyes, este año la Udelar recibirá 304 millones de pesos. Para 2023, en tanto, dijo que los recursos incrementales contemplados en el Presupuesto “suman 330 millones de pesos, que se agregan a otros 93 millones de pesos de la Rendición de Cuentas aprobada en 2021. Esto totaliza 423 millones de pesos para el año próximo”. En el caso de 2024, los recursos incrementales que se aseguran para la Udelar son 533 millones de pesos: 440 millones otorgados por la Ley de Presupuesto y otros 93 millones de pesos en la Rendición de Cuentas del año pasado.

La Ley de Presupuesto aprobada en 2020 aseguró recursos incrementales para UdelaR durante todo el quinquenio. La Ley de Rendición de Cuentas aprobada en 2021 añadió más recursos incrementales (sigue) — Pablo da Silveira (@pdasilve) July 13, 2022

“El proyecto de Rendición de Cuentas de este año agrega los recursos para financiar los incrementos salariales del personal de la Udelar, unos 20 millones de dólares para construir su nueva sede en Paysandú, y 580 millones de pesos para la ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación], que en buena medida beneficiarán a Udelar”, apuntó Da Silveira.

En el mismo sentido, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, justificó el “incremento” presupuestal para la Udelar, algo en lo que no coinciden los gremios universitarios. Según explicó en la comisión la ministra, por vía de la ANII “se está reforzando a los investigadores” de la Universidad; por lo tanto, cree que no es cierto que la casa de estudios terciaria no reciba un incremento en esta Rendición de Cuentas, pese a que no existan recursos asignados a esa institución.

Arbeleche expuso que, al tener presente que 75% de los investigadores son del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII, “son investigadores de la Udelar”. En lo que respecta a las iniciativas que aprueba la ANII, “49% de los proyectos también provienen de la Udelar”. Por lo tanto, indicó que “queda clara” la “importancia que este equipo le da a la Udelar” y que la universidad “tiene un muy significativo presupuesto para hacer frente a sus obligaciones”.

En tanto, Olmos contestó a Da Silveira en Twitter que comparar la asignación de la Udelar con 2020 “oculta el recorte que hizo este gobierno respecto a 2019”. “Sin mejoras incrementales en Rendición de Cuentas, la Universidad terminará el quinquenio con una caída de 7,5% en términos reales. El recorte 2020+2021 ya fue de 38 millones de dólares”, sostuvo, y agregó: “La asignación de recursos es un continuo. El punto de partida para comparar es arbitrario. Lo real es que, tras años de incremento del presupuesto universitario, que permitió la expansión territorial y en carreras, en este período el deterioro será de 7,5% en términos reales”.