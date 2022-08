Después de que en una primera instancia pidiera la destitución del docente y el pedido fuera rechazado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar), el Consejo de la Facultad de Ciencias (Fcien) definió suspender por seis meses al profesor grado 5 Martín Sambarino, informó este martes El Observador. Sambarino fue denunciado en 2019 por acoso por una estudiante, y después de que el tema fue investigado por la Dirección General de Jurídica de la Udelar, este servicio determinó que hubo “credibilidad objetiva y verosimilitud” en la denuncia.

El caso llegó al consejo de la Fcien, que en octubre resolvió por unanimidad pedir la destitución del docente, que debió ser considerada por el CDC de la Udelar. Dicho trámite también implicó el pasaje del expediente por la Oficina de Servicio Civil, que estableció que no se contaba con pruebas que permitieran determinar que existió acoso.

Después de un largo debate que llevó más de una sesión, el CDC desestimó el pedido de destitución, para el que necesitaba al menos dos tercios de los votos. No obstante, por amplia mayoría, el organismo entendió que Sambarino tuvo una “conducta inapropiada” a la que se catalogó de “grave” y “pasible de sanción”.

Como establece la reglamentación, el tema volvió a la Fcien para que determinara si sancionaría al docente. Según supo la diaria, este lunes el consejo de la facultad tuvo dos mociones contrapuestas sobre la mesa: no suspender a Sambarino, y suspenderlo por seis meses sin goce de sueldo, máxima sanción posible antes de la destitución. Por su parte, la decana de la Fcien, Mónica Marín, planteó en sesión una suspensión por tres meses y medio, pero no fue acompañada por el resto de los consejeros y finalmente votó en contra de las otras dos mociones. La sanción por seis meses se aprobó con los tres votos de estudiantes, los tres de egresados y uno de los docentes, en una resolución que no menciona el acoso sexual, sino que habla de “conductas inapropiadas” por parte del docente.