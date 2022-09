Los estudiantes del gremio del liceo Miranda decidieron ocupar nuevamente el edificio este viernes, desde que comenzó el primer turno, a las 7.30. En diálogo con la diaria, el representante gremial Bruno Volpi explicó que a esa hora, cuando llegaron los estudiantes, se encontraron con las inspectoras de zona que los esperaban e impidieron que se firmara un acta de ocupación del edificio.

“Cuando llegamos se armó una reunión informal en el pasillo, con las inspectoras, directoras, estudiantes del gremio y docentes, y fue un poco una batalla campal”, describió Volpi, y aseguró que estudiantes y docentes coincidieron en el tono “muy amenazante” con el que se manejaron las inspectoras.

Por un lado, las autoridades accedieron a agendar una reunión con el gremio, algo que los estudiantes vieron con buenos ojos, pero se negaron a que se firmara un acta de ocupación, algo que corresponde cuando se toma esta medida gremial. Sin embargo, firmaron “una notificación” sobre el “intento” de ocupación y pidieron que también la firmara un estudiante en representación del gremio.

Por el momento las inspectoras y directoras permanecen en la institución. A media mañana, llegó un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para desalojar la “ocupación docente”, algo que no pudo hacer porque los profesores no estaban ocupando. Según el relato del estudiante, el inspector del MTSS fue a hablar con las autoridades a la dirección y se retiró del edificio sin más.

Según Volpi, los estudiantes esperan que en el correr del día llegue la Policía a desocupar el liceo, algo que había pasado la semana pasada. Hasta que eso ocurra, tienen una agenda de actividades para realizar con estudiantes que van desde espacios culturales de música y cine hasta una charla sobre la reforma educativa que están proyectando las autoridades de la enseñanza.

Las reivindicaciones que sostienen los estudiantes tienen que ver, en parte, con las condiciones edilicias del liceo. Denuncian filtraciones de agua, problemas de humedad, instalaciones eléctricas en mal estado, una “invasión de cucarachas”, falta de calificación y falta de accesibilidad para estudiantes y docentes en situación de discapacidad.

Asimismo, reclaman por la falta de recursos humanos: según entienden, necesitan un cargo más de adscripto para el turno vespertino y “equipos multidisciplinarios con horas suficientes”. También desean mantener reuniones con las autoridades y participación en la toma de decisiones relacionadas con su educación.

Por otra parte, también exigen la renuncia de la directora titular del liceo, que actualmente no ejerce el cargo porque asumió como inspectora. Según explicó Volpi, en varias oportunidades las autoridades han remarcado como un “problema” para el Miranda el hecho de que la dirección sea interina por un año, porque no permite tener un proyecto de gestión educativa. Lo que piden los estudiantes es que renuncie al cargo de dirección para que otro docente lo pueda asumir de forma efectiva.

Consultado sobre los intercambios que han tenido con la inspectora, el estudiante apuntó que no han sido buenos y por eso pidieron que no esté presente en próximas reuniones, en tanto entienden que no propicia el diálogo.