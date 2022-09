Mientras el gobierno está implementando un mecanismo de reconocimiento universitario de los títulos de formación docente y los gremios y sindicatos reclaman por la creación de una Universidad de la Educación, otras instituciones públicas incursionan en la materia. La primera en hacerlo fue la Universidad Tecnológica (UTEC), que lanzó una Especialización en Tecnología Educativa, con una duración de un año. No obstante, la Universidad de la República (Udelar) se propone un paso más ambicioso que consiste en generar una carrera de grado para docentes y que culmine con un título de grado, como cualquiera de sus carreras.

En diálogo con la diaria, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, dijo que no es un terreno totalmente nuevo para la institución, ya que, por ejemplo, el Instituto Superior de Educación Física forma a profesionales que pueden desempeñarse como docentes de esa disciplina. De todas formas, indicó que se dará un paso más que va en la línea con un viejo anhelo: “La Universidad siempre planteó que le interesaba ser un socio en el proceso de generación de condiciones para el reconocimiento del carácter universitario de la formación docente”, dijo.

Si bien en gobiernos anteriores se ha manejado la idea de que, en vez de crear una nueva institución universitaria para la formación de educadores, esta se integre en la Udelar, esto fue descartado principalmente por un rechazo desde la propia formación docente, que considera que debe respetarse su propia trayectoria institucional. Ello hizo que la idea nunca llegara a ser un planteo formal, y ahora la Udelar se propone avanzar por su cuenta en ese terreno.

Arim señaló que, “desde su autonomía, la Udelar tiene la posibilidad de otorgar títulos en todas las áreas de educación superior”. “En este momento estamos analizando qué entendería la Udelar por un programa de formación docente, sin pretensiones de exclusividad. Hay muchos caminos posibles para tener un título de formación docente de carácter universitario, como en otras áreas”, dijo. Según detalló, “la Udelar entiende que tiene algo que aportar” en esta área y “está avanzando en el diseño curricular” de una propuesta de grado en formación docente, pero aclaró que ello no quiere decir que esté avanzando en su implementación.

El rector indicó que para que la formación sea de carácter universitario “tiene que transcurrir” en un ambiente institucional en el que no sólo exista la enseñanza, sino también la investigación, la extensión y “el debate deliberativo”, que incluso permita “la injerencia de los colectivos universitarios en la toma de decisiones”.

Ida y vuelta

Por su parte, sostuvo que cuando la Udelar representa 80% del sistema terciario superior en Uruguay, “hay algunos lujos que no nos podemos dar como país”. Por ejemplo, dijo que no es razonable que un estudiante de Biología o de Historia en la Udelar se formen tres años en su disciplina y luego, para tener una titulación en formación docente, tengan que pasar tres o cuatro años más. Por el contrario, sostuvo que deben existir “sistemas integrados” en “las dos direcciones”: “Tiene que haber actos de generosidad institucional de la Udelar hacia el resto del sistema, y el resto del sistema también debe reconocer estas trayectorias en la Universidad, sin que se convierta en una carrera de obstáculos”.

El rector señaló que muchos “excelentes académicos” que trabajan en la Udelar provienen de formación docente y es algo que “perfectamente podría suceder a la inversa”, pero ese camino “se ha vuelto mucho más complejo”. Si se logra una adecuada articulación entre ambos subsistemas, para Arim se generaría un beneficio para los jóvenes que pueden insertarse profesionalmente y también para los estudiantes de la educación media, que “podrán acceder a docentes con buen nivel de formación disciplinar” y también con “la formación docente específica incorporada”.

La Udelar entiende esta tarea como “una responsabilidad” y está “avanzando en esa dirección”, según Arim. Si bien todavía no tiene definido qué forma podría tomar, el rector informó que están pensando “en tener un plan de estudios único” dentro del que después los servicios universitarios puedan definir “trayectorias disciplinares” a su interna. Más allá del formato, adelantó que será “algo con mucha flexibilidad”.

Arim enfatizó que la Universidad va a avanzar en el tema, lo que no quiere decir que lo hará en solitario, ya que tienen la “vocación” de coordinar con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y “con todo el sistema en general de formación pública”. De todas formas, el rector dijo que después de hacer el planteo, quedó en claro que “la ANEP tiene otras prioridades” en su agenda inmediata. Consultado sobre si la idea de la Udelar no entrará en competencia con el mecanismo definido por el Ministerio de Educación y Cultura, Arim respondió que no lo tiene claro, pero que “claramente es un camino alternativo, definido a través de una institución universitaria que tiene la potestad y la autonomía para definir nuevos títulos”.