Durante varias horas, este lunes las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comparecieron ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado para abordar la situación que vive el liceo IAVA. Semanas atrás, docentes sindicalizados, el gremio de estudiantes y la asociación de padres del liceo concurrieron a la misma comisión, en la que solicitaron a los senadores su intervención para mediar en el conflicto que mantienen con las autoridades desde principios de este año y que, entre otras cosas, motivó que Secundaria sumariara y separara del cargo al director del centro educativo.

Al salir de la reunión, en declaraciones a la prensa recogidas por MVD Noticias, la presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Virginia Cáceres, explicó que en la comisión las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) dieron nuevos argumentos para justificar el recorte de grupos que sufrirá el liceo el año que viene. La titular de la DGES, Jenifer Cherro, había dicho que los motivos principales por los que se tomaba la medida eran las necesidades de otros liceos de la zona y también lo vinculó a una supuesta baja promoción de estudiantes en el IAVA, lo que luego fue rebatido por docentes y familias.

Además de plantear que algunos centros cercanos “solicitan que haya grupos de cuarto año para fomentar la continuidad educativa” de los estudiantes que terminan noveno grado –anteriormente tercero de liceo–, aseguró que la reducción de grupos se debe a que en 2024 se realizarán obras en el centro educativo. En ese sentido, dijo que el recorte regirá únicamente mientras transcurren las obras y, si bien a veces se demoran más de lo previsto, estimó que finalizarán en 2024.

En cuanto a la quita del proyecto para estudiantes sordos que tiene el centro educativo, la jerarca sostuvo que la situación será “revisable” en función del “impacto” que tenga en los alumnos, algo que será considerado en conjunto con las familias. Si bien la Asociación de Padres del IAVA se manifestó en contra de la medida, Cáceres aseguró que la DGES se reunió con las familias de los estudiantes sordos y manifestaron estar de acuerdo con el traslado.

Puede mejorar

En diálogo con la diaria, la senadora colorada integrante de la comisión, Carmen Sanguinetti, valoró que “se aclararon muchas de las inquietudes” que habían surgido en la comparecencia de los colectivos del liceo, más allá de que, por lo extensa que fue la reunión, quedaron pendientes algunas respuestas que las autoridades enviarán por escrito.

En la misma línea de lo que había planteado en la comisión cuando concurrieron estudiantes, docentes, intérpretes de lengua de señas y familias, Sanguinetti entendió que en esa instancia los invitados hicieron “afirmaciones fuera de lugar” por las que atribuyeron intencionalidad a la ANEP. Si bien señaló que el funcionamiento de las organizaciones no está exento de “conflicto” y “rispideces”, entendió que “es importante conservar la institucionalidad” y es algo que no cumplieron los colectivos.

Por su parte, de la comparecencia de las autoridades Sanguinetti sacó en limpio que en la situación del IAVA “hubo algunos desafíos vinculados a la comunicación” y que buena parte del problema radica en que el liceo tiene “un edificio muy antiguo” que tiene problemas edilicios que deben ser atendidos. En suma, valoró que la nueva presidenta del Codicen es “dialoguista” y “abierta” y, consultada sobre la autocrítica de las autoridades, Cáceres respondió que “siempre hay cosas que se pueden hacer mejor”.

El senador de la oposición y presidente de la comisión, Sebastián Sabini, sostuvo que le pareció “llamativo” que las autoridades hayan dicho ahora que el recorte de grupos se debe a la realización de arreglos edilicios y que la medida se revisará cuando estos terminen, ya que eso no fue lo que plantearon cuando se conoció la noticia. Además, criticó que la senadora nacionalista Graciela Bianchi y la integrante del Codicen Dora Graziano hayan cuestionado la representatividad de los colectivos de estudiantes, docentes y familias que concurrieron al Parlamento. Sabini entendió que ningún otro colectivo solicitó ser recibido por la comisión y que sí son representativos. No obstante, consideró que, aunque no lo fueran, es necesario que las autoridades atiendan los planteos que están realizando para “recuperar el clima educativo” en el liceo y que las familias tengan certezas de cara al año que viene.

En ese sentido, dijo que si bien desde la ANEP se planteó que se buscaría una solución para que los estudiantes sordos no compartan espacios con estudiantes mayores de edad en el nuevo centro educativo al que deberán concurrir, lamentó que no dieran certezas sobre si el proyecto volvería al IAVA una vez finalizadas las obras.

Finalmente, el senador consideró positivo que las autoridades admitieran que podían haber hecho mejor las cosas y planteó que ahora debe retomarse el diálogo para “restablecer el clima”, algo para lo que la comisión del Senado quedó a disposición. De todas formas, indicó que las autoridades “podrían haber establecido una serie de certezas más concretas en torno a la creación de grupos y al futuro de la educación para estudiantes sordos”.