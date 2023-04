La ocupación en el liceo IAVA continúa este jueves luego de que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) decidiera sumariar por insubordinación al director de la institución. A esta medida se suma una movilización convocada para las 17.30 desde el liceo hasta el edificio central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El gremio estudiantil y el de docentes entienden que la decisión es un “atropello” de parte de las autoridades y una escalada desproporcional en un conflicto sobre el salón gremial. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves a raíz de este caso.

El director sumariado apoyaba mantener el diálogo con los estudiantes para llegar a un acuerdo, luego de que las autoridades de Secundaria decidieron trasladar el salón gremial al subsuelo para construir en su lugar una rampa para aumentar la accesibilidad al edificio.

Los estudiantes pasaron la noche en el liceo, en contra del pedido de las inspectoras. Según explicó en rueda de prensa el vocero del gremio estudiantil Gerónimo Sena, este miércoles sobre las 20.00 tuvieron una reunión de tres horas con las inspectoras: “Se nos planteó que esto no era una ocupación legítima, pero la ley de urgente consideración no prohíbe las ocupaciones, sino que las regula. Además que para las autoridades es lo mismo una ocupación de trabajadores que de estudiantes y no es así”. Sena comentó que les plantearon desalojar el liceo para “mantener la paz y la calma” y cerrarlo. “Nosotros dimos la negativa y pasamos la noche ocupando, todos estudiantes”.

Para Sena la decisión de separar del cargo al director e insistir con el traslado del salón gremial “va más allá del gremio y de los profesores” y cuestionó además la propuesta de Secundaria porque busca, dijo, “una accesibilidad incompleta” en tanto los baños y los laboratorios siguen siendo inaccesibles para estudiantes en situación de discapacidad. “Es un atropello al gremio estudiantil, lo vemos como censura y persecución gremial y es clarita”, afirmó el vocero del gremio estudiantil.

“No estamos para intercambios injustos, no creemos justo ni democrático que tengamos que intercambiar nuestro salón gremial para tener una accesibilidad incompleta, ni aunque fuera completa nos merecemos eso. Se nos propuso un salón gremial en el subsuelo, super fuera de la vista del estudiantado”, comentó y recordó la “historia” que tiene el salón gremial, inaugurado en 2009.

Los estudiantes piden a las autoridades que se levante el sumario al director y que se lo reintegre a su cargo, porque no están “de acuerdo con este proceso antidemocrático, que lo veíamos por los años 70. El director se mostró muy abierto a la lucha estudiantil y sindical, mostró mucho apoyo y eso a las autoridades no les conviene”, opinó Sena.

Para los docentes la respuesta de Secundaria es “una provocación”

Los docentes se expresaron en la misma línea. “El sumario que se está estableciendo contra el director para nosotros es un claro atropello porque se basa en normativa que hoy no está vigente, pero también porque no atiende las necesidades concretas y las preocupaciones reales de lo que tiene que ver con la administración efectiva de un liceo”, dijo este jueves en rueda de prensa Camila Menchaca, dirigente sindical de ADES Montevideo.

“Se está planteando que es necesaria la construcción de una rampa, pero se está faltando a la verdad porque ya existe una rampa. El problema de accesibilidad en este momento está dado por la imposibilidad de utilizar un ascensor. No hay un plan de obras que establezca que esa rampa se va a hacer en estos días y que, por lo tanto, el salón gremial tendría que desalojarse”, explicó la sindicalista.

Para Menchaca la pregunta que debería estar sobre la mesa es “¿por qué hay que apurar un proceso que perfectamente se puede hacer en forma dialogada y responder a las necesidades que plantean los estudiantes? Ellos en su autonomía están resolviendo y nosotros entendemos que es importante que la administración escuche las reivindicaciones de los estudiantes y dialogue con ellos”.

“El director promueve una instancia de diálogo o de intercambio con los estudiantes y es sancionado por intentar promover eso. Para nosotros eso es gravísimo. Las autoridades de la educación no estuvieron en condiciones ni a la altura de conversar y dialogar con los estudiantes”, agregó la dirigente de Ades.

En esta línea, Menchaca subrayó que “no hay un plan de obras, no hay una licitación sobre la mesa, no hay nada que apure ningún tipo de resolución y por lo tanto parece ser realmente un capricho”. Además remarcó que “se está cayendo el techo y revoque del techo en salones y el patio. Hay situaciones graves en términos de infraestructura”.

“Es algo mucho más grande que lo que sucede con el sumario del director que es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el marco de un conflicto que ya venimos desarrollando hace bastante tiempo, en donde claramente las autoridades quieren eliminar la organización estudiantil y sindical”, opinó Menchaca.