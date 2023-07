La Intergremial de la Universidad de la República (Udelar) se pronunció sobre el proyecto de Rendición de Cuentas remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo y, como era de esperar, planteó su malestar ante la no inclusión de recursos incrementales para la principal institución terciaria del país.

En una conferencia de prensa, Héctor Cancela, de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR); Amira Fagúndez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); Nicolás Laesprella, de la Agremiación de Funcionarios Federados de la Udelar, y Ana Montañez, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, destacaron las principales necesidades y urgencias del centro de estudios. Muchas de ellas coinciden con el pedido presupuestal que definió la Udelar.

Uno de los aspectos que los distintos colectivos vienen reclamando desde la Rendición de Cuentas del año pasado es el crecimiento en la cantidad de estudiantes. Desde la Intergremial plantearon que “por suerte cada vez más” jóvenes apuestan a formarse en la Udelar y, en ese sentido, consideraron que “no es normal que un estudiante que entra a la universidad se encuentre con cada vez menos horas docentes para atenderlo, menos espacio físico y menos becas”.

Más allá de que ADUR, Affur y UTHC firmaron el año pasado un acuerdo salarial definido por el gobierno para tender a la recuperación salarial de lo perdido desde 2020, la Intergremial reclamó que los trabajadores de la universidad merecen “un salario digno”. Al respecto, recordaron que el salario de los trabajadores de la institución es el más bajo de la educación uruguaya y también a nivel del sector público. En ese contexto, denunciaron que cada vez tienen más tareas y reclamaron que “no es una situación normal que quienes trabajan en la universidad tengan que estar haciendo una tarea cada vez mayor con un salario cada vez más postergado”.

En suma, desde los colectivos universitarios reclamaron que hay “equipos de atención a situaciones de violencia o de discriminación que están desbordados”, además de que “en zonas enteras del país no existen esos equipos”. También reclamaron que no es justo que quienes tienen responsabilidades de cuidados, sobre todo las mujeres, “no puedan llevar adelante sus estudios o no puedan desarrollar su carrera académica por falta de los espacios requeridos para poder atender a sus hijas e hijos”.

“De crisis en crisis”

Desde los gremios y sindicatos de la Udelar también reclamaron por una mayor inversión en investigación y extensión. Al respecto, Cancela aseguró que el país está “de crisis en crisis” y ello muestra la creciente necesidad “de generar conocimiento y visión de largo plazo”. El presidente de ADUR aseguró que ello permitiría “atender los problemas no cuando ya están planteados”, sino “con una visión de desarrollo”.

Para que se atiendan adecuadamente áreas que tienen un importante impacto en la población, aseguró, es imprescindible que se genere conocimiento científico y académico de calidad y que, a su vez, este incida en políticas que deben ser de Estado.

Por su parte, Fagúndez destacó algunos planteos que son “centrales” para la FEUU y para que los estudiantes puedan seguir adelante con sus trayectos educativos. En particular, habló de la necesidad de que las carreras cuenten con más y mejores horarios, de manera que los estudiantes que trabajan o que tienen personas a cargo puedan disponer de más opciones.

La integrante de la FEUU también se refirió a los cupos que tienen muchas materias y, según dijo, estos son una barrera importante para los estudiantes. Además, planteó la necesidad de fortalecer el servicio de Bienestar Universitario, para el que la FEUU realiza tres planteos que “lamentablemente siguen sin tener el presupuesto necesario”. Según detalló, la federación reclama más recursos para atender una mayor proporción de becas económicas y en particular para las de alimentación, ya que, según dijo, su solicitud ha ido en aumento en los últimos años, a causa de que “la emergencia económica ha derivado en una emergencia alimenticia”. Fagúndez habló de que es necesario “atender de forma urgente” algunos planteos que realizan estudiantes del interior en relación al acceso a la alimentación y, para ello, sostuvo que es clave que funcionen comedores en los Centros Universitarios Regionales (Cenur) ubicados en el interior del país. En ese sentido, dijo que la FEUU reclama que esta Rendición de Cuentas dote a la Udelar de recursos para que haya comedores funcionando en todos los Cenur.

En la misma línea que lo habían hecho en un comunicado el viernes, los colectivos que forman parte de la Intergremial lamentaron que, pese a haberlo solicitado reiteradamente, el Ministerio de Economía y Finanzas no se haya presentado a negociar con ellos antes del envío del proyecto de rendición. A pesar de esa situación, señalaron que “los gremios están comprometidos a encontrar el camino de negociación y acuerdo que permita atender la situación salarial postergada y las necesidades imperiosas de la institución”.