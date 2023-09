Uno de los puntos centrales de la comparecencia de la Universidad de la República (Udelar) a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado fue la necesidad de contar con más recursos para atender el aumento de la matrícula estudiantil. En particular, uno de los ítems para los que la Udelar pretende crear más cargos docentes es el acompañamiento de estudiantes que provienen de sectores sociales cada vez más heterogéneos, a lo que se suma que todos los estudiantes sufrieron afectaciones en su proceso educativo previo a causa de las restricciones que impuso la pandemia.

Respecto de este último punto, la delegación de la Udelar presentó datos de la cantidad de estudiantes y, en particular, de recursantes en unidades curriculares del primer año de distintas carreras, que va en aumento desde 2020. El tema motivó la intervención de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien en el momento actúa como presidenta del Senado.

Según consta en la versión taquigráfica, Bianchi dijo que desde hace varios años “cada vez ingresan más chicos a la Universidad”, lo que vinculó a que, “con nivel o no, estamos elevando el número de egresos de la educación media superior”. “Todavía no lo sé, pero el nivel académico siempre me preocupa; este es mi gobierno, estaré atenta a esa situación y cuestionaré si entiendo que no se está cumpliendo en ese sentido”, dijo Bianchi. Al respecto, la legisladora lamentó que pese a ello todavía “somos uno de los países de América Latina que estamos abajo en la tabla de egresos de la educación secundaria” y también hizo referencia a los datos del monitor liceal presentados la semana pasada por Secundaria: “El año pasado mejoraron los guarismos, pero también reitero que no estoy segura de que eso esté acompañado de nivel académico, que es lo que realmente me preocupa”.

Por su parte, la senadora se mostró preocupada por la distribución de la matrícula de la Udelar, que, según valoró, se concentra principalmente en algunas carreras, sin que después haya suficiente inserción laboral para los jóvenes. Según completó, ello implica “malgastar” recursos de la Udelar y de las familias y, por el contrario, debería apostarse por áreas que “son las del mundo del futuro”, entre las que mencionó “las carreras científicas y la investigación”.

Al respecto, Arim respondió que si bien parece haber “un consenso del sistema político y en la vida nacional en que tenemos que formar más gente en ciencias”, es en esas carreras en las que “los egresados tienen más dificultad de inserción”. Según analizó, ello ocurre porque principalmente encuentran lugar en la Udelar y en otros institutos con menor capacidad de contratar científicos. Precisamente, la Universidad solicita un mayor presupuesto para generar más cargos docentes para jóvenes que se están formando académicamente y no tienen posibilidades de insertarse profesionalmente en el país.