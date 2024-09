Este jueves la consejera docente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Daysi Iglesias y un grupo de docentes convocaron una conferencia de prensa para abordar distintas situaciones de violencia en instituciones y entornos educativos.

“La situación es grave y es delicada”, dijo, en primer lugar, Iglesias. Anunció que por esa razón conformó un equipo de trabajo junto con 14 docentes de los distintos subsistemas de ANEP para tratar “el tema de la violencia y la agresividad en entornos escolares”. Aseguró que incluirán también “los sistemas de amenazas y denuncias a docentes”, debido a que una de las problemáticas es que existen “denuncias que no son de buena fe: hay denuncias incluso que son infundadas, que el denunciante lo sabe y lo tiene claro, que terminan en nada, en absolución del denunciado, y le arruinaron literalmente la vida”.

Especificó, en ese sentido, que el cometido no es “impedir” que se hagan denuncias, porque “todo ciudadano tiene derecho a plantear temas, pero creemos que hay problemas de relación, de comunicación, que hoy están siendo enfocados de una manera violenta y agresiva, y ni que hablar de lo que sucede fuera de entornos escolares”.

Consultada por la prensa sobre si observa que la problemática con los docentes ha aumentado, Iglesias aseguró: “Totalmente, hacia los docentes en situaciones muy difíciles”. No obstante, también planteó que aumentaron estas situaciones “entre jóvenes” y que muchas veces “son situaciones externas del barrio o de la zona, que se trasladan a la institución”.

Para la consejera, “cuando un chico agrede a un docente”, como ocurrió la semana pasada en una escuela técnica, “el abordaje tiene que ser integral”, independientemente del subsistema en el que ocurra. “Si se piensa que hay situaciones que se pueden resolver sólo desde lo pedagógico y lo didáctico, desde ya les digo que están equivocados”, planteó, y agregó que lo que se necesita es “articular fuerzas”.

A pesar de considerar que las situaciones de violencia están en aumento, Iglesias manifestó que estos episodios “vienen desde hace varios años” y están asociados “a fenómenos sociales que son de otro tenor”. “No quiero decir que siempre se expliquen por eso, pero pongo el caso del consumo de sustancias”, dijo, y planteó que “la escuela, el liceo y la UTU son instituciones permeables”. “Lo que está afuera ingresa e, incluso, muchas veces ante diferencias o enfrentamientos que se dan adentro, el profesor queda de rehén”, continuó. Al respecto, manifestó que entre los docentes también existe el cuestionamiento de cómo intervenir en peleas entre pares.

En cuanto a las respuestas desde la ANEP, Iglesias narró que existen “protocolos de funcionamiento”, pero que “no están solucionando la problemática”. Por otro lado, dijo que están a la espera de que se concrete una reunión interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, entre otros organismos.

Por último, manifestó que “los sindicatos han planteado varias propuestas respecto de este tema” y que, “en cualquier administración” es necesario que tengan “un rol activo en la propuesta y análisis de las temáticas”.

La palabra de los docentes

Daniel Rey fue uno de los docentes del equipo conformado que dialogaron con la prensa. Manifestó que “el Estado tiene que estar presente para dar solución a determinados conflictos que, evidentemente, son los que se reflejan dentro del centro educativo, pero que son conflictos sociales que se dan día a día en la cotidianidad”.

Luis Genta, otro de los docentes que forman parte del equipo de trabajo en violencia, complementó: “Los centros educativos como tales no están aislados del resto de la sociedad: son burbujas permeables y es la realidad que la sociedad está viviendo”. Asimismo, dijo que si bien se habla del “Estado ausente” en el sistema educativo, no lo está, porque “los trabajadores de la educación están en todo el territorio del país” y, ya sean docentes o no docentes, tienen que tener un respaldo, un acompañamiento”.

En resumen, esbozó que desde el equipo conformado junto a Iglesias denuncian, en primer lugar, que “en el sistema educativo se viven situaciones de violencia y de denuncias que no tienen sustento” y, por lo tanto, solicitan dos cosas: “Responsabilidad frente a las denuncias falsas” y “un Estado que esté presente, por ejemplo, cuando derivamos a chicos a una evaluación y se tarda tres, seis o nueve meses en darles una hora para un psiquiatra o psicólogo”.

“El entorno del centro educativo es la entrada que tiene que dar seguridad a los trabajadores, docentes y no docentes, pero sobre todo a los estudiantes. Entonces, acá estamos hablando de una respuesta que tiene que ser coral a un problema que atañe a todos”, finalizó.