Este lunes, la filial montevideana de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) ocuparon la Escuela Técnica de Malvín Norte desde las 7.00. Ello se da “ante la gravísima situación de violencia y amenaza de muerte hacia una trabajadora por parte de un estudiante adulto”, aseguraron a través de un comunicado, en el que exigieron “la presencia de autoridades” en el centro educativo “para desarrollar las acciones necesarias y garantizar la seguridad de trabajadoras y estudiantes”.

“Yo pierdo el curso que tanto quería hacer, pero te aseguro que ustedes van a perder mucho más que eso”, dice uno de los mensajes que recibió la semana pasada una adscripta del centro educativo, sumado a la amenaza explicita de muerte y de agresión sexual.

María Laura Baruzze, vocera del núcleo sindical de Afutu de Malvín Norte, explicó que, a partir del martes pasado, la funcionaria de la Escuela Técnica de Malvín Norte comenzó a recibir varios mensajes de un estudiante de 34 años que cursa una capacitación en el turno nocturno.

La serie de mensajes iniciaron luego de que la adscripta informara al estudiantado sobre una actividad por la memoria: Baruzze narró que la UTU de Malvín Norte fue un centro de reclusión de menores durante la dictadura, por lo que propusieron llevar a cabo una actividad en conmemoración y para profundizar en lo sucedido, con el aval de la Dirección General de UTU.

El estudiante “se enajena, se pone como loco, y ahí es que empieza a mandar una catarata de mensajes, primero por Whatsapp”, aseguró la vocera. Antes de esto, el año pasado el estudiante había tenido un “altercado” con otra adscripta, a quien insultó. Pero ahora, la amenaza fue concreta, y no solo a la adscripta, sino también a “todas las mujeres trabajadoras de la institución”, ya que habla de las “feminazis” y “brujas” del centro educativo.

Después de que llegaron los primeros mensajes, las docentes de la UTU de Malvín Norte informaron a la dirección y, posteriormente, a la inspección. La actividad que fue comunicada por la adscripta a los estudiantes era el viernes y el estudiante amenazó con ir a “hacer esto que hace un montón de tiempo dice estaba frenándose a hacer, que no sabemos qué es, pero suponemos que es matarnos a todas”, dijo la docente.

En este marco, Baruzze contó que le pidieron al director del centro que les pusiera más seguridad, pero se lo negaron ya que aseguraron que la que hay en el centro, es suficiente: actualmente, cuentan con dos policías 24 horas y un portero civil.

“El paro y la ocupación es la medida de esto: ¿qué garantías tenemos para nosotras, para todas las trabajadoras? porque desde el momento que sucede esto ninguna autoridad viene acá a hacerse cargo ni a presentar un acompañamiento”, manifestó la docente.

“Estamos muy angustiadas”

Hasta este lunes, las autoridades de la UTU no habían dado ninguna respuesta. Baruzze contó que al enterarse del paro y la ocupación, citaron al sindicato a una instancia bipartita, en la que se estableció que el Consejo Asesor Pedagógico (CAP) atienda al estudiante y, mientras tanto, que por diez días sea suspendido. Asimismo, esta tarde las autoridades se harán presentes en el centro educativo, según surgió de la bipartita.

Sin embargo, este mismo lunes la policía se hizo presente en la Escuela Técnica, porque la adscripta que recibió los mensajes denunció en la órbita de la justicia al estudiante. Baruzze dijo que quiso hacerlo por “violencia de género”, pero en la seccional no se lo permitieron por “no tener una relación sentimental o de parentesco familiar”, por lo que la denuncia es “por amenazas”. Eso sucedió el jueves, y recién este domingo pudieron ingresar la denuncia por “violencia de género”, al ser ampliada por las autoridades de UTU.

En este marco, la docente explicó que al pasar la situación a la órbita de la justicia, el CAP no debe ser el órgano que tome una resolución. “Estamos todavía en vueltas, pero, en definitiva, estamos muy angustiadas”, aseguró la vocera del núcleo sindical, quien, además, aclaró que a la adscripta amenazada no se le dispuso ninguna medida de protección, más que la UTU le brindará “en algún momento” un profesional de salud mental para acompañarla.

Mientras tanto, el núcleo sindical pide que las autoridades de la UTU se hagan “cargo” y que tomen medidas con el estudiante para “respaldar” a las docentes. En el correr de las horas, el núcleo sindical evaluará con qué medidas continuar.