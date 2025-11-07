Después de la reunión que mantuvieron ayer representantes de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) con autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), el sindicato se reunió en asamblea para analizar la grave agresión registrada el miércoles en la escuela 123 de Flor de Maroñas.

Más allá de que la DGEIP estuvo de acuerdo en suspender las clases en los dos turnos de la escuela implicada como solicitó Ademu, la asamblea consideró que, ante la gravedad de lo ocurrido, el paro debía extenderse 24 horas más. Además, la filial de la Federación Uruguaya de Magisterio organiza una movilización con túnica al mediodía frente al local del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, en Colonia y Libertador.